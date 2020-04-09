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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

B Украине существенно похолодает

Категория: Новости

B Украине существенно похолодает

С пятницы, 10 апреля, в Украине начнется похолодание, местами пройдут дожди. Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 10 апреля, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях пройдут дожди. В западных регионах похолодает до +13...+16 градусов днем, в северных - до +14.

В субботу, 11 апреля, осадков не ожидается, однако похолодание распространится почти на всю страну. В воскресенье похолодает еще на несколько градусов: днем по стране температура будет в пределах +11...+16.


Источник: ЛЕНТА



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