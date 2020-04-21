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SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Новости » В мире 23.04.2020 - 03:51

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Новости » В мире 23.04.2020 - 03:51

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Отметим, это уже седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

 



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