Факультет кибербезопасности Одесской Юракадемии активно развивает киберспорт в стране

За время карантина Одесса по-настоящему стала столицей киберспорта. В течение двух месяцев здесь прошли около полусотни онлайн турниров по 7 различным дисциплинам с участием тысяч спортсменов. Сегодня киберспорт компенсирует болельщикам недостаток спортивных трансляций, а в учебных заведениях специально создают команды из сильнейших игроков.
Одесскому киберспортсмену Вадиму Дедушкевичу всего 16, уже четыре года он выступает в CS:GO и дошел до уровня профи, играет за сборную Одессы. Чтобы показывать высокие результаты, ежедневно он тренируется минимум по шесть часов.
Сегодня киберспорт для Вадима – это серьезное занятие. Раскрученные команды и игроки могут зарабатывать огромные деньги. Поднять уровень игры помогает участие в соревнованиях с командами других городов, которые, как правило, собирают самых лучших игроков.
В ближайшее время принять участников Всеукраинского турнира по киберспорту готовится Факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета «Одесская юридическая академия». Современный IT-центр и первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий оборудованы более полутысячей компьютеров последнего поколения.
Условия, в которых проходит игра, а также техника, которую используют киберспортсмены, играют немаловажную роль в киберспорте. Одесская юридическая академия стала первым университетом в Украине, который провел масштабный чемпионат по киберспорту среди вузов и сформировала команду сильных игроков, уже заявивших о себе на всеукраинских чемпионатах.
Киберспорт в Одессе развивается довольно активно. В нашем городе живет легенда киберспорта, один из первых лучших в мире старкрафтеров Алексей White-Ra Крупник. Огромное количество online событий прошли в Одессе во время карантина.
В апрельском турнире GS:CO Odessa School Cup приняли участие команды около 70 школ города и области. На май заявилось еще больше участников. В апреле чемпионами стала школа №14, серебро взяла школа №62, а бронзу – школа №68. Сегодня ребята продолжают тренироваться и работать над ошибками.
В Одессе сегодня есть и сильные команды, и грамотные тренеры, и профессиональные комментаторы. Огромное количество турниров, которые проводятся в городе, дают возможность испытать свои силы в турнирах по киберспорту каждому желающему. Но очень важно не забывать, что для боевого настроя также важна и физическая подготовка. Поэтому киберспортсменам рекомендуют также выполнять физические упражнения и придерживаться здорового питания.