Факультет кибербезопасности Одесской Юракадемии активно развивает киберспорт в стране

За время карантина Одесса по-настоящему стала столицей киберспорта. В течение двух месяцев здесь прошли около полусотни онлайн турниров по 7 различным дисциплинам с участием тысяч спортсменов. Сегодня киберспорт компенсирует болельщикам недостаток спортивных трансляций, а в учебных заведениях специально создают команды из сильнейших игроков.

Очень интересно наблюдать, особенно онлайн. Сын просто подсадил меня, как на футбол. Я смотрю его игры, начинаю вникать. Видно, что он растет. Раньше он занимался шахматами, думаю, это во много помогло. Но здесь игра похлеще.

— поделился отец киберспортсмена Олег Дедушкевич.

Одесскому киберспортсмену Вадиму Дедушкевичу всего 16, уже четыре года он выступает в CS:GO и дошел до уровня профи, играет за сборную Одессы. Чтобы показывать высокие результаты, ежедневно он тренируется минимум по шесть часов.

Раньше родители ругали меня, выключали свет, а сейчас, когда я стал больше играть, помогают. Они видят, как все происходит, видят, что я начал выигрывать турниры, и стали меня поддерживать. И я им очень благодарен за это.

— отметил Вадим Дедушкевич.

Сегодня киберспорт для Вадима – это серьезное занятие. Раскрученные команды и игроки могут зарабатывать огромные деньги. Поднять уровень игры помогает участие в соревнованиях с командами других городов, которые, как правило, собирают самых лучших игроков.

В ближайшее время принять участников Всеукраинского турнира по киберспорту готовится Факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета «Одесская юридическая академия». Современный IT-центр и первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий оборудованы более полутысячей компьютеров последнего поколения.

Инициатива создания факультета кибербезопасности и информационных технологий принадлежит президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову. Для Одессы это, действительно, большое подарок, потому что такой материальной базой, которой обладает факультет кибербезопасности и информационных технологий, нет ни у одного вуза страны. Сейчас под наш факультет выделено пять этажей, у нас около 500 компьютеров, создана лаборатория робототехники и информационных технологий, где используется собственный 3D принтер для изготовления разного рода моделей.

— рассказывает декан факультета кибербезопасности и информационных технологий Олег Дикий.

Условия, в которых проходит игра, а также техника, которую используют киберспортсмены, играют немаловажную роль в киберспорте. Одесская юридическая академия стала первым университетом в Украине, который провел масштабный чемпионат по киберспорту среди вузов и сформировала команду сильных игроков, уже заявивших о себе на всеукраинских чемпионатах.

Эта команда была собрана из представителей нашего факультета и других факультетов университета как лучших игроков. Мы сделали это благодаря тому, что осенью прошлого года провели чемпионат по Dota 2 среди факультетов, и сейчас эта команда уже принимает участие в турнирах всеукраинского масштаба.

— добавил Олег Дикий.

Киберспорт в Одессе развивается довольно активно. В нашем городе живет легенда киберспорта, один из первых лучших в мире старкрафтеров Алексей White-Ra Крупник. Огромное количество online событий прошли в Одессе во время карантина.

В марте мы провели около 29-30 таких мероприятий. Практически каждый день у нас проходили турниры по пяти дисциплинам: GS:CO, FIFA 2020, Tekken 7, Fortnite Boxfight и World of Tanks. Теперь, в мае, мы исключили из этого списка танки и Tekken, но добавили Dota.

— рассказывает руководитель киберспортивного сообщества «Skill Ua».

В апрельском турнире GS:CO Odessa School Cup приняли участие команды около 70 школ города и области. На май заявилось еще больше участников. В апреле чемпионами стала школа №14, серебро взяла школа №62, а бронзу – школа №68. Сегодня ребята продолжают тренироваться и работать над ошибками.

GS:CO – это командная игра, но тренируемся мы в основном индивидуально. Иногда проводим командные тренировки, на которых мы обсуждаем возможные позиции, кто где играет. Можем провести маленький поединок, когда два человека играют на одной позиции, а остальные трое пытаются пройти за другую команду. Играем на время, чтобы понять, насколько долго мы сможем продержаться, пока не придет подмога, либо проверяем, сможем ли мы всех перестрелять на месте.

— рассказывает бронзовый призер турнира GS:CO Иван Матяшов.

В Одессе сегодня есть и сильные команды, и грамотные тренеры, и профессиональные комментаторы. Огромное количество турниров, которые проводятся в городе, дают возможность испытать свои силы в турнирах по киберспорту каждому желающему. Но очень важно не забывать, что для боевого настроя также важна и физическая подготовка. Поэтому киберспортсменам рекомендуют также выполнять физические упражнения и придерживаться здорового питания.