Портнов подал иск на экс-министра образования за ложное обвинение в плагиате

Адвокат Андрей Портнов обвинил во лжи соратников Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Последние заявляли, что в докторской диссертации юриста есть плагиат. За это утверждение Портнов подал на них иск.

Подробности он написал в своем Телеграм-канале, сообщает Страна.UA.

По словам адвоката, донос о якобы плагиате в докторской диссертации Портнова одиннадцатилетней давности написало "Радио Свобода". На его основе вынес решение глава комиссии по этике Сергей Квит - бывший член фракции "Блок Петра Порошенко" и министр образования в правительстве Яценюка.

Портнов опубликовал научно-правовое экспертное заключение относительно диссертации, подписанное ученым Национальной академии правовых наук Украины. В заключении сказано, что подозрения в плагиате - ложь, научная работа содержит все ссылки на источники, а академического плагиата в работе нет.

Кроме того, Портнов подал на комиссию иск в Окружной админсуд Киева. По его словам, цель подачи - "установить противоправность действий чиновников, закошмарить их в уголовном процессе и с каждого взыскать ущерб".

Также адвокат сообщил, что вошел еще в один судебный процесс - о признании незаконным избрания главы комиссии Квита. Портнов хочет добиться его увольнения. Кроме того, параллельно готовится серия юридических мер о лишении Квита его ученых степеней. Как выяснил Портнов, тот нарушал разные научные процедуры.