30-летие бытия Украинской православной церкви

Совсем недавно исполнилось тридцать лет Украинской православной церкви, получившей в 1990 году статус самостоятельности и самоуправления. Наша беседа – с настоятельницей Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря игуменьей Серафимой.

– Матушка Серафима, какие они были, эти годы, для Украинской православной церкви?

– Украинская православная церковь, наша любимая и родная мать, известна во всем мире. Она славится своими чудотворными иконами, своими великими святынями и, конечно же, любовью к Господу и горячей верой своей богохранимой паствы. Украинская земля всегда была не только форпостом православной веры, но и ее защитницей. Она совершает свою спасительную миссию на этой благодатной земле, где проповедовал святой апостол Андрей Первозванный, где сияют наши лавры, монастыри и храмы, где явлено столько благодатных чудес!

Для нас этот юбилей – великое событие. Он торжественно отмечается во всех епархиях по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и решению Священного Синода Украинской православной церкви. Мне тоже пришлось приобщиться к этому послушанию. Наш музей «Православная Украина» готовил в Киеве выставку, посвященную этому событию, под названием «Украинская православная церковь в служении Богу и людям». Хочу рассказать о многих событиях, в которых я принимала непосредственное участие. Вспоминается 1990 год. Мы тогда шли Крестным ходом из Покровского монастыря к храму Софии в Киеве, где должен был совершать Литургию и вручать Томос Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Мне было поручено во главе этого шествия нести крест. Это были волнительные минуты! Хотя путь был долгий, мы ощущали большую радость, пели православные песнопения, готовясь к участию в богослужении. И что же мы встретили возле храма?! Разъяренные толпы каких-то странных людей, которые начали кричать, оскорблять верующих, избивать их. Нашу матушку игуменью сильно толкнули, с игумении Флоровского монастыря пытались сорвать крест, сестер оттеснили с площади.

– Откуда взялась такая агрессия? И почему подобное могло случиться?

– Это связано с противостоянием определенных политических сил радикального националистического направления. Хочу заметить, что Украинская православная церковь получила независимость намного раньше, чем государство. Независимость пришла в Украину почти полтора года спустя. Этому предшествовали поистине драматические события: Чернобыль, распад СССР, межнациональные конфликты, радикализм, свивший гнездо на территории Украины. После смерти в мае 1990 года Патриарха Пимена был созван Поместный собор. Местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Но Собор избрал главой Русской православной церкви не его, а митрополита Ленинградского Алексия. Первый визит Патриарха Алексия Второго был в Украину. Он посетил многие епархии, был в Западной Украине, служил в Почаевской лавре. Многие архиереи и священники просили Его Святейшество об изменении статуса украинского экзархата, о даровании самостоятельности. Это было сделано на Архиерейском соборе 27 октября того же года. Томос, который был дан нам Матерью Церковью, стал следствием благой воли Его Святейшества и полноты Русской православной церкви. Именно после этого Патриарх Алексий Второй приехал в Киев, чтобы в торжественной обстановке, в древнем храме Софии, вручить Патриаршую грамоту – Томос митрополиту Филарету. И только теперь мы узнали, что те провокации, которые произошли на площади возле Софии, случились не без тайного влияния Филарета.

Митрополит Филарет стремился стать Патриархом Московским и всея Руси. Этого не произошло, и тому предшествовали многие причины. Сказались аморальные обстоятельства личной жизни экзарха, его авторитаризм и многие другие негативные явления. Он был отторгнут делегатами Поместного собора от патриаршего престола, к чему он так всегда стремился, к чему была направлена его деятельность, в том числе его тайные встречи с руководством СССР. Но церковный организм исторг из своей среды того, кто был недостоин.

Снова я вижу себя на этой площади... Нас окружали агрессивные люди. Они держали церковные хоругви и одновременно флаги с политическими лозунгами. Они курили, сквернословили, вели себя как неверующие, хотя называли себя прихожанами автокефальной церкви. В последующие годы все мы стали свидетелями того, как радикалы из националистических организаций врывались в храмы, избивали священников, выбрасывали и ломали утварь. Тогда более двух тысяч храмов в разных областях Украины, особенно в Галичине, были отторгнуты от православия и насильственным образом переведены в униатство. Мы встретились с волной гонений, не менее ожесточенных, чем при СССР. Удивительно, что и новая власть в получившей независимость Украине выступила против нашей Церкви, всецело поддерживая УАПЦ и УГКЦ. Бывшие функционеры украинской компартии, пытаясь демонстрировать «патриотизм», теперь обрушились на нас как на «промосковских» деятелей. Дошло до того, что представители высших структур во главе с Л. Кравчуком, другом и кумом Филарета, стали создавать так называемую «державну церкву». Тем не менее в этих драматических событиях рождалась истина, проверялась истинная вера.

– Что происходило в эти трудные времена в Одессе?

– Многие прихожане помнят весну 1990 года. Насильственная автокефализация, проводимая Филаретом и его окружением, докатилась и до Одесской епархии. Начались притеснения несогласных. Но Одесса единодушно выступила против. В нашем музее хранятся копии писем духовенства к Патриарху с просьбами о помощи. Монахи Одесского Свято-Успенского Патриаршего монастыря и священники храмов Одессы выступили весной 1990 года против Филарета, обратились к Патриарху Алексию с тем, чтобы он помог исцелить ситуацию, нормализовать церковную жизнь. Филарет, стремясь к неограниченной личной власти, начал убирать со своей дороги несогласных, и первый, кто тогда пострадал, был Винницкий митрополит Агафангел. Прихожане Винничины, защищая любимого архипастыря, на нескольких автобусах приехали в Киев, в резиденцию Филарета. Священники, пожилые женщины почти сутки стояли на коленях с просьбой принять их и выслушать, но черствое сердце властолюбца не дрогнуло – Филарет не принял народ. Его не остановило, что Владыка Агафангел был тогда народным депутатом. На трибуне Верховной Рады Украины Винницкий митрополит горячо отстаивал позиции своих избирателей, тех, кто доверил ему представлять их интересы в законодательном органе страны. Филарет отстранил Владыку Агафангела от управления родной кафедрой, опасаясь за свою безраздельную власть, к которой привык ранее и которую ему обеспечивала поддержка ЦК Украины. Митрополит Агафангел, а также епископ Черновицкий Онуфрий возглавили сопротивление притязаниям Филарета. Они инициировали Житомирское совещание архиереев. А в мае 1992 года состоялось заседание Харьковского Архиерейского собора, который принял единственно правильное решение – освободить Церковь от того, кто вносил величайшую смуту и раздор в ее жизнь. Предстоятелем УПЦ был избран Блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан). Я сподобилась быть в среде тех, кто встречал его на Киевском вокзале. Огромная площадь была вся запружена народом. Когда Блаженнейший ехал сюда, в его вагон зашли представители украинских спецслужб, которые настоятельно требовали, чтобы он вышел раньше, не там, где его ждала паства, пугая провокациями. Но Архипастырь не подчинился. Вспоминаю, как он вышел из поезда на перрон, стал на колени, поцеловал землю, сказав, что прибыл в родной край, к своим близким людям.

– Решение Харьковского собора было оспорено властями?

– Такая попытка была предпринята. Верховная Рада приняла шокирующее постановление о незаконности Харьковского собора, в нарушение всех норм Конституции об отделении церкви от государства и невмешательстве в религиозные дела. Интересно, что даже богоборческий советский режим не позволял себе подобных постановлений! Президент Л. Кравчук полностью игнорировал Блаженнейшего митрополита Владимира и всецело патронировал самообразовавшуюся УПЦ-КП во главе с Филаретом. В Евангелии сказано, чтобы мы остерегались тех, кто приходит к нам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные, не щадящие стадо. Да, это была пора хищников, которые стали расхищать церковное стадо. «Киевский Патриархат», не признанный в семье поместных церквей, во главе с анафематствованным Филаретом стал сращиваться с государственными структурами, получая максимальную поддержку, а нашу Церковь шельмовали, называя «пятой колонной», приклеивая ярлык врага.

Леонид Кравчук, десятки лет до этого возглавлявший идеологический отдел ЦК Компартии Украины, становится адептом новой конфессии. А несостоявшийся глава Русской православной церкви, до этого гневно обличавший украинский национализм, становится церковным националистом, другом руководителя непризнанной УАПЦ Мстислава Скрипника и наполняет Высший совет УПЦ-КП политиками-радикалами. Удивительно! Тем не менее не он, а именно Блаженнейший митрополит Владимир получил поддержку народа, монашествующих, духовенства, епископата – всей полноты Украинской православной церкви. Люди увидели в нем великого иерарха, молитвенника, доброго пастыря украинской земли. Это был удивительный человек. Вспоминаю совершение им богослужения на руинах собора Киево-Печерской лавры. Мы собирались вокруг него, становились на колени прямо на камнях, и он совершал Божественную Литургию за украинский народ, за Церковь, за каждого из нас. Его отличали безграничная любовь, безграничное смирение, безграничное самопожертвование во имя каждого из нас, его духовных чад. Бывают личности особой духовной силы, исполненные Духа Святого. И такие светлые личности могут очень многое сделать в пределах своего служения Богу и людям. Этот корень – свят. И мы видим плоды этого служения, плоды этого древа.

– Расскажите подробнее о состоянии Украинской православной церкви тогда и сейчас.

– В 1990-е годы функционировала всего одна семинария, находившаяся в Одессе, монастырей было очень мало, около десятка, приходов тоже, несколько десятков епархий. Сейчас в нашей Церкви более 12500 храмов, около ста архиереев, более 4600 монашествующих, более 250 монастырей, 17 духовных школ, сотни церковных СМИ, большое количество благотворительных организаций, тысячи воскресных школ и катехизаторских курсов. Вот какие плоды дало это евангельское древо!

Блаженнейший митрополит Владимир исколесил всю Украину от края до края, неустанно служил, проповедовал, сшивал, соединял это огромное пространство в единую семью. А ведь уже в начале 1990-х Украину начали делить на «правильную», «патриотическую», и неправильную, «вражескую», разделяя и разрывая народ по этническому и языковому признакам. Радикализм тогда доходил до того, что в УПЦ-КП призывали не почитать Казанскую икону Пресвятой Богородицы, потому что она «из Московии». Адептами радикализма, принимавшего порой самые уродливые формы, стали вчерашние коммунисты и те, кто сотрудничал с советским режимом, такие как Л.М. Кравчук, П. Мовчан, В. Яворивский и другие. Они в одночасье превратились в «ревнителей украинской церкви и православия». Их ненависть к УПЦ доходила до того, что они говорили страшные слова: «Хоч з сатаною, але не з Москвою». Хочу подчеркнуть, что сама по себе автокефалия может быть законной, приемлемой для народа, для полноты Церкви. Но в том-то и дело, в том-то драматизм, что первоначально идея об автокефалии служила локомотивом для реализации личных амбиций бывшего экзарха, не имевшего авторитета среди пасомых и насаждавшего ее жёсткими, авторитарными методами. И к тому же большая половина паствы не приняла идею разделения со своими братьями из России, с которыми их объединяла общая история, общие святыни, общая кровь, общие слезы.

– Расскажите о деятельности Блаженнейшего митрополита Онуфрия и о современном состоянии УПЦ.

– Нынешний Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий стал достойным преемником Владыки Владимира (Сабодана). Святость его жизни, аскетизм и молитвенная наполненность, милосердие и мудрость стяжали ему всенародную любовь. К сожалению, провокации, гонения на верующих, шельмование продолжаются и сейчас. Бывший прихожанин УПЦ Пётр Порошенко стал напрямую вторгаться в религиозные дела, называя в своих выступлениях автокефалию делом геополитики, употребляя властный ресурс для развязывания кампании против нашей Церкви, созывая соборы и председательствуя на них в президиуме. Но политика в сознании миллионов людей – грязное дело. Люди не доверяют политикам. Современный, внутренне свободный человек крайне негативно воспринимает вторжение в своё личное духовное пространство, диктат в отношении того, какой патриархат ему признавать, на каком языке молиться. Слава Богу, мы живем в демократическом государстве, законы которого предоставляют гражданину свободу совести и вероисповедания.

Блаженнейший митрополит Онуфрий не только выдержал этот беспрецедентный натиск, но и консолидировал народ Божий в молитвенном стоянии за отеческую веру и чистоту православия. Зримым свидетельством этому стали всеукраинские крестные ходы. Они ежегодно идут из разных городов Украины в направлении к златоглавому Киеву в преднесении наших великих святынь. Чудотворные иконы шествуют с паломниками в Киев из Донецка, из Почаевской лавры, из Волыни, Буковины, из других мест. Древние православные святыни, которыми было явлено множество величайших чудес и исцелений, плывут над городами и сёлами, освящая нашу многострадальную землю и ниспосылая на неё благословение Божие. А в день памяти Крестителя Киевской Руси святого равноапостольного князя Владимира Крестный ход, объединяясь со всеми пришедшими в столицу богомольцами, идёт от Владимирской горки к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, наполняя центральные улицы Киева полноводной людской рекой. Более 300000 участников Крестного хода, в составе которого сподобилась идти и я с сёстрами нашей обители, воодушевленное пение молитв, строй сотен хоругвей, ряды многочисленных священнослужителей, монашествующих, архипастырей во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, великая благодать Божия, которую ощущали все участники грандиозного шествия, – это настоящее торжество Православия, триумф истинной, благодатной, канонической Церкви в Украине!

– Одесская епархия является одной из самых известных и авторитетных не только в Украине, но и во всем православном мире. Что Вы, матушка, можете рассказать о церковной жизни на Одесчине?

– Вы правы. Наша епархия славится высоким уровнем деятельной христианской жизни. Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел неузнаваемо преобразил ее и украсил множеством храмов, монастырей, скитов, часовен. Он канонизовал сонм угодников Божиих, просиявших святостью на одесской земле, всемерно активизировал благотворительную деятельность, помогая не только жителям области, но и тем, кто пострадал от военных действий на востоке Украины, от пожаров на Луганщине, от других масштабных бедствий. Просветительская и культурная деятельность, успешное обучение молодежи в Одесской духовной семинарии, взаимодействие и диалог с общественными структурами, поддержание мира и согласия – все это делается во благо народа и во имя процветания Украины.

Тяжело было Владыке Агафангелу, который прибыв в 1992 году на служение в Одессу, застал здесь церковную разруху. Мы встречали его с большой радостью, зная его твердую позицию в вопросе защиты православия. Архипастырь начал неутомимую деятельность по поднятию духа православия, возрождению храмов и святынь. Плоды его трудов явны и зримы! Венцом деятельности Владыки Агафангела можно назвать воссоздание уничтоженного большевиками в 1930-е годы Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Одессы. По красоте своих величественных форм он является жемчужиной мировой сакральной архитектуры и признан национальным достоянием Украины.

– Чего Вы, матушка Серафима, Ваши сёстры и прихожане ждёте и видите в будущем?

– Несмотря на то, что Украинская православная церковь претерпевает сейчас трудные времена, мы смотрим в будущее с уверенностью и преисполнены благодарения Богу за все Его великие и благодатные милости, явленные на протяжении этих непростых, бурных тридцати лет бытия Церкви. С нами – Господь наш Иисус Христос, Начальник веры и Совершитель, как говорит Священное Писание. Поэтому имя Его в Украинской православной церкви будет славиться и исповедоваться, как доселе, многими знамениями Его милости, чудес, благотворений ныне и присно и во веки веков. Никто, как Бог!

– Спасибо большое за беседу.

Беседовала Елена АНТОНОВА