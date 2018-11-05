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  • Просмотров: 173
  • Дата: Вчера, 22:03
Вчера, 22:03

Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.

Категория: Фоторепортаж


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Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.
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В Одессе продолжается капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 81.

 

Проектом предусмотрены: капитальный ремонт и утепление кровли; усиление несущих элементов здания, замена старых оконных блоков на новые энергосберегающие; устройство вентилируемого фасада.

 

Кроме того, в рамках реализации проекта «Общественный бюджет» (проект «Школьная арт-реформа») фасад здания школы №81 будет художественно оформлен.

 

На сегодняшний день одесские художники из арт-студии «Peach» завершают выполнение первого мурала, соединившего морскую тематику Одессы и символ знания – книгу.

 

На втором торце школы будут изображены спортсмены, демонстрирующие те виды спорта, которым обучают в школе №81.

По окончанию работ рисунки покрываются матовым лаком для лучшей сохранности.

 

По словам художника Алексея Шкурата, выполнение одного рисунка (площадь около 100 кв.м) занимает в среднем 4-7 дней.


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Два мурала будут украшать Фасад одесской школы №81.

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