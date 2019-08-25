Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?

В Одессе улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1841 года.

Ее название происходит от имения одесского помещика Дементия Мясоеда, которому принадлежали пивной и квасный заводы.

В 1866 году от Прохоровской до Болгарской улица называется Еврейско-больничная. В 1870 году эту часть улицу переименовывают в Госпитальный переулок. Одновременно от Трехугольной площади до Болгарской улица называется Мясоедовской.

В 1928 году улицу переименовывают в улицу Шолом-Алейхема в честь писателя Шолом Нохоумовича Рабиновича, который жил на этой улице с 1860 года.

С 19 ноября 1941 года до 14 апреля 1944 года улица снова называется Мясоедовской. Окончательно это название закрепилось за улицей 15 мая 1995 года.