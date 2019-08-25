 
Информация к новости
  • Просмотров: 129
  • Дата: Вчера, 19:29
Вчера, 19:29

Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?

Категория: Фоторепортаж


prev

Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?
next

В Одессе улица Мясоедовская появилась на карте города 5 июля 1841 года.

Ее название происходит от имения одесского помещика Дементия Мясоеда, которому принадлежали пивной и квасный заводы.

В 1866 году от Прохоровской до Болгарской улица называется Еврейско-больничная. В 1870 году эту часть улицу переименовывают в Госпитальный переулок. Одновременно от Трехугольной площади до Болгарской улица называется Мясоедовской.

В 1928 году улицу переименовывают в улицу Шолом-Алейхема в честь писателя Шолом Нохоумовича Рабиновича, который жил на этой улице с 1860 года.

С 19 ноября 1941 года до 14 апреля 1944 года улица снова называется Мясоедовской. Окончательно это название закрепилось за улицей 15 мая 1995 года.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Кто дал название улице Мясоедовской в Одессе?

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать