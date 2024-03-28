Ученые из канадского Национального института научных исследований разработали сверхбыструю научную камеру под названием SCARF, которая может снимать изображения с такой скоростью, что эквивалентна 156,3 триллиона кадров в секунду. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эта камера позволит ученым изучать появляющиеся и исчезающие микрособытия слишком быстро для имеющихся научных сенсоров. SCARF успешно фиксирует сверхбыстрые события, такие как поглощение полупроводника и размагничивание металлического сплава.

Стоит отметить, что если такое количество кадров отворовывать с нормальной скоростью, 24 к/с, то понадобилось бы более 200 тысяч лет.

Разработку камеры SCARF возглавил профессор Джиньян Лян, являющийся пионером в области сверхбыстрой фотографии. Его предварительные исследования в этой области стали основой для разработки новой камеры. Отойдя от традиционного подхода с составлением кадров, новая камера позволяет зафиксировать сверхбыстрые события путем чрезвычайно быстрого развертывания апертуры. Камера использует вычислительную модальность изображения для захвата пространственной информации, позволяя свету попадать на сенсор в разное время. Сырые данные изображений затем обрабатываются компьютерным алгоритмом для создания полной картины. Особенность камеры SCARF заключается в том, что она использует готовые и пассивные оптические компоненты, что делает ее недорогой и энергоэффективной. Сейчас команда ученых сотрудничает с компаниями Axis Photonique и Few-Cycle, чтобы разработать коммерческие версии камеры, которые могут использоваться в других высших учебных заведениях или научных учреждениях.