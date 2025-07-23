Несмотря на громкое заявление Дональда Трампа о передаче Украине систем ПВО Patriot, фактическая доставка оружия затягивается, по меньшей мере, до весны 2026 года. Издание Spiegel объяснило, почему ожидание может растянуться на годы — и какова роль европейских союзников в этой задержке.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Быстрая поставка этих критически важных средств противовоздушной обороны оказалась крайне сложной задачей — даже после того, как Трамп в Овальном кабинете в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте пообещал передать Украине арсенал оружия, в частности системы Patriot, столь необходимые украинским силам обороны.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил осторожный оптимизм, отметив:

"Это не безнадежно".

Однако ключевое условие передачи состоит в том, что страны, уже имеющие Patriot в своем арсенале, должны быть готовы отдать свои батареи сейчас. Им пообещана замена в будущем — после того, как американский производитель RTX Corporation ускорит производство и доставку новых систем.

Фактически, как отмечает Spiegel, США ожидают, что именно европейские союзники согласятся "поделиться" собственными системами, а США компенсируют им потери впоследствии. Однако на практике это не так-то просто.

Правительственные источники сообщают, что первая система, которая должна была быть отправлена в Швейцарию, станет доступна для переадресации не ранее чем через восемь месяцев — то есть весной 2026 года. Германия, ранее выражавшая готовность поддержать Украину в вопросах ПВО, сможет получить эту батарею только после изменения конечного пункта назначения.

К тому же, другие страны-партнеры, вероятно, будут ждать еще дольше. Это ставит под сомнение обещанные скорые сроки помощи Украине, особенно учитывая усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру и фронтовые города.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине системы ПВО Patriot на средства союзников по НАТО. Его выступление, направленное на демонстрацию решительной поддержки Украины, создало ожидания немедленных поставок, однако техническая и политическая реальность оказалась гораздо сложнее.

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