Кабмін скасує акти виконаних робіт

Кабинет министров планирует отменить акты выполненных работ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с бизнесом в Закарпатье.

Правительственный законопроект №13598 отменяет обязательное подписание акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги.

Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.

“Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год”, — отметила Свириденко.


