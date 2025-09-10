



2-го сентября духовенство и верующие Одесской епархии, других епархий нашей Церкви и братских Церквей поздравили митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с Днем рождения. Митрополит Агафангел поблагодарил всех в ответ на поздравления, поступившие из самых разных уголков Украины и других стран. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

31-го августа возглавил молебен в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре перед началом нового учебного года. Митрополит Агафангел также вручил подарки школьникам и напутствовал их на усердное учение. Всех юных прихожан, пришедших в монастырь, после торжественного молебна ждали разнообразные сладкие угощения.

1-го сентября в актовом зале Одесской духовной семинарии состоялись торжества по случаю начала нового учебного года. Праздничный акт возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Владыка обратился ко всем присутствующим с теплыми словами наставления, пожелав мудрости, терпения и духовного рвения. Начало учебного года в семинарии — это не только старт новых занятий, но и важный шаг в духовном становлении каждого воспитанника. Ведь семинария это школа молитвы, смирения и служения, где каждый студент обучается не только богословским дисциплинам, но и подлинной христианской жизни.

31-го августа, в день престольного праздника скита Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица», архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в скиту в сослужении духовенства Ильинской обители. Одесская епархия продолжает образовательный проект под названием: «Храм для новичков». Во втором выпуске архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, отвечает на практический вопросы: почему в храме важно иметь опрятный вид? как одежда может влиять на атмосферу молитвы и сосредоточенность верующих? какие правила соблюдаются не только в Православии, но и во многих других религиях во время молитвы? Одесская духовная семинария и Отдел религиозного образования и катехизации Одесской епархии начинают вступительные кампанию по набору мирян на богословские Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского. Квалифицированные преподаватели помогут сознательному воцерковлению слушателей курсов, научат сеять Слово Божие, которое пожигает всякое зло. Обучение онлайн дает возможность связи по всему миру, чтобы как можно больше людей духовно просвещались. Для записи обращаться по телефонам: +38(050)-391-75-44 - ЮЛИЯ (только Viber или Telegram) +38(050)-333-08-05 - КСЕНИЯ

Апостол Павел говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужествуйте, укрепляйтесь. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16,13-14). Это наставление — как духовный призыв для каждого христианина. Мы живем во времени, полном соблазнов, лжи и духовной усталости. Потому первое, что нужно — бодрствовать: не позволять себе духовной лености, не терять внимания к своей жизни и поступкам. Стойте в вере — значит, не сомневаться в истине Евангелия, не изменять Христу, даже когда это трудно.

Мужествуйте — потому что следовать за Христом требует силы и отваги, особенно в мире, где вера не всегда приветствуется. Укрепляйтесь — не своими силами, а Божией благодатью, через молитву, пост, участие в Таинствах. Но все это будет пустым, если не будет любви — той, которая долготерпит, милует, прощает и жертвует собой. Будем стараться осуществлять это наставление апостола в своей жизни. Да поможет нам всем Господь!