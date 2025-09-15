Концерт «З Днем народження, Одесо!» — музичний подарунок рідному місту

13 вересня 2025 року в Одеському літературному музеї відбувся неповторний концерт «З Днем народження, Одесо!». О 14-й годині старовинні зали палацу князів Гагариних наповнилися чарівними звуками музики, що стала щирим вітанням нашому улюбленому місту з його святом.

Відкрила концерт «Заборонена мелодія» Гастальдоні — у бездоганному виконані чарівної Наталії Каданцевої, яка, до речі, створила теплу й урочисту атмосферу всього заходу в якості ведучої незабутнього концерту.

У програмі прозвучали тільки перлини світової та української класики.

Вокальний цикл Юлія Мейтуса на вірші Муси Джаліля у виконанні Анни Кондакової (фортепіано — Наталія Ізуграфова).

Продовжив концерт глибокою ліричною нотою. Ірина Журенко (альт) у супроводі Наталії Фортученко проникливо подарувала слухачам «Елегію» Ав’єтана.

Захоплення викликали оперні номери: вальс Мюзетти з «Богеми» Джакомо Пуччині у виконанні Олени Кір’якової, аріозо Вертера з опери «Вертер» Жюля Массне у блискучому виконанні Геннадія Корягіна, а також «Mattinata» Руджеро Леонкавалло, що засяяла особливо яскраво.

Чуттєво й ніжно прозвучали твори українських композиторів: романс «Де ви, очі» Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Євгенія Сільніцького, знамениті «Два кольори» Олександра Білаша та безсмертна «Червона рута» Володимира Івасюка у виконанні Вікторії Паркіної. А молитва Андрія з опери «Запорожець за Дунаєм» у виконанні Євгенія Сільніцького стала справжнім духовним акордом концерту.

Не залишили байдужими і «Іспанський романс» Хоакіна Туріни, і неаполітанська пісня Ернесто де Куртіса «Tu, Ca Nun Chiagne!», і ніжний романс Міхаеля Мангані у виконанні Богдани Третяк (клас заслуженого діяча мистецтв Зіновія Буркацького, фортепіано — Людмила Гавриленко).

Цей концерт став справжнім святом душі, де кожна нота звучала, мов привітання Одесі — місту моря, музики й натхнення. Артисти подарували глядачам незабутні враження, а слухачі відповіли їм бурхливими оваціями.

Одеса вкотре довела: її день народження — це не лише урочистості на вулицях, а й справжня симфонія сердець, з’єднаних любов’ю до рідного міста.