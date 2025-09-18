Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 7-го сентября, в канун дня памяти святых мучеников Адриана и Наталии, совершил Божественную литургию в одесском храме на Французском бульваре, освященном в их честь. Владыку митрополита торжественно встретила многочисленная боголюбивая паства. За богослужением Высокопреосвященнейшему Агафангелу сослужили настоятель протоиерей Максимиан Погореловский и городское духовенство.

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского и по приглашению митрополита Балтского и Ананьевского Алексия, 5-го сентября, в день памяти священномученика Павла Гайдая, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор принял участие в праздничной Божественной литургии в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в селе Белка Одесского района.

11-го сентября в селе Иваново Южненского благочиния состоялась торжественная Божественная литургия по случаю храмового праздника Усекновения честной главы святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этом году особенным является то, что приход отмечает 220 лет со дня основания храма – святыни, которая объединяет верующих общины уже более двух веков. Праздничное богослужение собрало многочисленных прихожан и гостей, которые совместной молитвой прославили Господа и почтили память величайшего из пророков – святого Иоанна Крестителя.

5-го сентября исполнилось 95 лет настоятелю Свято-Вознесенского собора города Белгорода-Днестровского протоиерею Феодору Абрамову. Отец Феодор является старейшим священнослужителем Одесской епархии и Украинской Православной Церкви. Почти семь десятилетий он совершает служение у престола Божия, много лет возглавлял благочиние Белгород-Днестровского округа.

Одесские Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского объявили набор слушателей из мирян на новый 2025-2026 учебный год. Запись на курсы проводится до конца сентября. Читают лекции и проводят занятия преподаватели Одесской духовной семинарии. Обучение проходит по двум основным направлениям: 1) базовое вероучение; 2) Школа изучения Библии. В настоящее время занятия проводятся онлайн по будням, начало в 18:30, окончание в 21:10. Приходите и познайте истинную глубину своей веры!

Запись на курсы:

+38(050)-391-75-44 ЮЛИЯ (Viber, Telegram)

Грядущее воскресенье - Неделя 14-я по Пятидесятнице. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию удивительную притчу о званых на брачный пир.

Некоторый царь готовит брачный пир для своего сына. Приглашенные гости отказываются прийти, и царь повелевает позвать всех, кто захочет разделить с ним радость. Зал заполнен. Но среди гостей находится человек «в не брачной одежде» - его одежда не соответствует тому событию, на которое он пришел.

Ключевой момент притчи - взаимодействие Царя с этим человеком. Царь задает этому человеку вопрос, называя при этом его другом и спрашивая какая причина того, что одежда не та. Но гость не имеет ответа. За это он изгоняется из брачного пира. Из контекста мы видим, что проблема этого человека в отсутствии ответа. Там, где можно было просто назвать причину, - тишина.

Если углубиться в символику, то одежда брачная в Библии - символ праведности и готовности к встрече с Богом. И это не о материальной возможности купить одежду, это о внутреннем состоянии. Значит, молчание человека из притчи - это пустота внутренняя, отсутствие тех важных качеств, которые и составляют одежду брачную.

Очень важно нам извлечь для себя уроки из этой притчи. И один из важнейших из них - мы должны трудиться для внутреннего наполнения себя. Трудиться молитвенно, бороться со страстями, совершать дела милостыни, быть милосердными, посещать богослужения и участвовать в Таинствах Церкви.

Так ежедневно, по малой лепте, мы сможем наполнить себя добродетелями, дабы не уподобиться человеку из притчи. Но на Брачном пире в Царствии Небесном иметь достойную брачную одежду.