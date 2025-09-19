OpenAI опубликовала первый подробный публичный отчет об использовании ChatGPT, в котором подробно разобрала, кто именно обращается к "умному" чат-боту и для каких целей. По данным отчета, еженедельная аудитория сервиса составляет 700 миллионов активных пользователей, передает УНИАН.

Оказалось, что в последнее время люди стали гораздо чаще использовать ChatGPT для решения личных, а не рабочих вопросов. Если раньше на них приходилось почти половина запросов, то теперь только 27%.

Чаще всего юзеры просят у ChatGPT практических советов (как сделать что-либо), причем почти 80% всех диалогов приходится на три типа задач: гайды, поиск информации и создание/редактирование текстов.

Еще из интересного: основную аудиторию ChatGPT составляют люди до 30 лет (46%), а женщин среди пользователей больше, чем мужчин (52%). Темы отношений и личной жизни поднимались в 1,9% диалогов. Еще 0.4% переписок – "ролевые игры", в том числе случаи, когда к боту относятся как к ИИ-девушке.

По словам исследователей, аудитория ChatGPT быстро меняет привычки: с каждым годом способы использования и портрет пользователей становятся все разнообразнее.

С момента запуска первой версии ChatGPT в конце 2022 года, чат-бот постоянно совершенствовался. В начале августа 2025-го OpenAI представила модель нового поколения — ChatGPT 5. По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

Напомним, что ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.