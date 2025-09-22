В течение октября-начале ноября 2025 года состоятся публичные общественные обсуждения проекта Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы. Такой анонс сделало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

“Формирование антикоррупционной политики должно основываться на принципах прозрачности и инклюзивности. Именно поэтому важным этапом подготовки новой Антикоррупционной стратегии является привлечение общественности, экспертов и научного сообщества к ее обсуждению”, — говорится в сообщении.

НАПК начинает проведение серии публичных общественных обсуждений проекта. Планируется провести поэтапное обсуждение всех ключевых составляющих проекта стратегии. обсуждение состоится в формате видеоконференции на платформе ZOOM.





Источник