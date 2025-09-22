Предпринимательница из Луцка Наталья Борщевич, известная как вебкам-модель, которая фигурировала в деле о распространении порнографии, оказалась одной из поставщиц антидронових сеток для Херсонщины. Ее ФЛП был зарегистрирован только в конце июля, но уже успел получить контракт от Херсонской обладминистрации. Об этом пишет херсонское издание “Мост”. 17 сентября начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин отчитался, что в области выполнили треть работ по установке антидронових сеток на автомобильных маршрутах.





Как узнали журналисты, эти сетки покупают у “поставщиков с несколько пикантным прошлым”, говорится в статье.

Так, 17 сентября на сайте Prozorro была опубликована информация о том, что Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Харьковской ОГА, который возглавляет Евгений Песоцкий, закупил 317 240 кв. метров антидронових сеток на 6,3 млн грн.

Сетки купили у предпринимательницы из Луцка Натальи Борщевич.

По данным портала YouControl, Борщевич начала продавать стройматериалы чуть больше месяца назад, ведь как ФЛП она зарегистрировалась в конце июля.

После заключения договора с департаментом Херсонской ОГА она зарегистрировала на себя самосвал ЗИЛ-ММЗ 1991 года выпуска.

Журналисты выяснили, что Борщевич приобрела его для перевозки сетей из Луцка в Херсон.

Борщевич зарегистрировала свой бизнес только два месяца назад. До этого она зарабатывала с помощью OnlyFans и сайтов для взрослых под псевдонимом Молли Мэй.

В 2020 году против нее даже было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Согласно постановлению Луцкого горрайонного суда, в августе 2020 года Борщевич общаясь в видеочате с мужчиной, “обнажилась и крупным планом на веб-камеру демонстрировала свои половые органы”.

В открытом доступе до сих пор остаются ее откровенные фото.

После открытия производства Борщевич заключила соглашение о признании виновности, однако впоследствии просила суд отказать в его утверждении, поскольку на момент его заключения плохо понимала его содержание и последствия.

С апреля 2022 года обновлений по этому делу не было.

В телефонном разговоре с журналистами Наталья Борщевич подтвердила, что занимается продажей сеток, а самосвал купила для транспортировки.

Сначала она не могла вспомнить, есть ли в отношении нее какие-то производства, но потом все же вспомнила.

“Его как-то закрыли быстро, а дальше — я ничего не знаю. Я никуда не хожу. Я не в курсе. Кстати, вы сказали, то надо будет узнать”, — сказала Наталья Борщевич.

По какому преступлению было это производство, говорит, не помнит, ведь это было очень давно.

При этом Наталья подчеркнула, что “этим” она не занималась, а правоохранители “что-то попутали в базах”.

На вопрос о том, как она узнала о потребности Херсона в сетках, сказала, что это произошло во время ее визита в Херсон и она предложила свои услуги в поставках.

Однако, кому именно она предложила эти услуги, рассказывать отказалась.

“Пусть это будет тайной”, — сказала она журналистам.

Где изготавливают сетки, которые она будет поставлять в Херсон, Наталья Борщевич также не знает.

Кроме договора с Натальей Борщевич, 12 сентября Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА заключил еще два контракта на поставку антидронових сеток.

Контракт стоимостью 9,5 млн грн подписали с местным предпринимателем Николаем Роздорожнюком, который ранее поставлял габионы (пространственные сетчатые конструкции, заполненные камнем, щебнем, грунтом и т.д.) и предоставлял услуги ремонта бюджетным учреждениям Херсона и области.

Еще один контракт на почти 1,5 млн грн подписали с Андреем Романюком из Херсона. Он тоже регулярно поставляет ОВА строительную продукцию.

Эти два предпринимателя производств по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины не имеют, отмечает “Мост”.