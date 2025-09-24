Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции на 88-м году жизни.

Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье итальянских иммигрантов. Ее родным языком был французский. В 1957 году она победила в конкурсе красоты и оказалась на Венецианском кинофестивале, где получила предложение сниматься в кино.

Уже в 1958-м Кардинале дебютировала в картине Марио Моничелли "Обычные незнакомцы".

В начале кинокарьеры актриса пережила изнасилование, в результате которого родила сына Патрика. Продюсеры запретили ей говорить о ребёнке, и несколько лет мальчика представляли как ее брата. "Я была вынуждена согласиться на эту ложь, чтобы избежать скандала и сохранить карьеру", — рассказывала Кардинале.

Поначалу актрису дублировали, так как она не говорила по-итальянски. Лишь в фильме Федерико Феллини "8½" зрители впервые услышали ее голос. В том же 1963 году Кардинале снялась у Лукино Висконти в "Леопарде".

Всего за карьеру она сыграла более чем в 120 картинах, среди которых "Розовая пантера" Блейка Эдвардса, "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне, "Красная палатка" Михаила Калатозова.

Партнёрами Кардинале на экране были Марчелло Мастрояни, Генри Фонда, Марлон Брандо, Ален Делон, Шон Коннери и Берт Ланкастер.

Последней работой Кардинале в кино стали "Римские свидания" Эллы Лемхаген (2015).

Актриса удостоена множества наград, включая три "Серебряные ленты", "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, "Золотого медведя" Берлинале и российскую премию "Золотой орёл" за вклад в мировой кинематограф. Она была кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской республикой" и ордена Почётного легиона.

С 2000 года Кардинале былв послом доброй воли ЮНЕСКО по правам женщин.

Итальянские СМИ называют Кардинале "последней великой звездой золотого века итальянского кино".





