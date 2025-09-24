 
Держава надаватиме студентам-контрактникам до 25 тисяч гривень залежно від балів НМТ

Правительство начало программу целевой финансовой поддержки студентов-контрактников, вступивших в 2025 году. Она реализуется через приложение "Дія" и предусматривает предоставление образовательных грантов в размере от 17 до 25 тыс. грн. 

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія". 

Размер выплаты зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ) по двум предметам:

  • от 150 баллов - 17 тыс. грн,
  • от 170 баллов - 25 тыс. грн.

Деньги перечисляются непосредственно в университет, что позволяет снизить стоимость контракта для студента.

Для получения гранта поступающим нужно подтвердить сертификат в приложении "Дія" до 25 октября 2025 года. Выплаты будут производиться дважды в год: до 1 декабря и до 1 апреля.

В случае, если студент оплатил контракт раньше, учебное заведение должно вернуть средства после поступления государственного гранта.

Напомним, еще в прошлом году в приложении "Дія" появились гранты на обучение. Студенты-контрактники могли получить грант, который покроет часть или все расходы в течение обучения. Сумма гранта – от 15 тысяч гривен.




