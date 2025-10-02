В сентябре украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковых авто, что является рекордным результатом за последние 12 месяцев.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% - чем в августе.

Согласно аналитике, впервые лидерство на рынке получила китайская BYD, которая в пять раз превысила свой прошлогодний результат. Ближайшие конкуренты - TOYOTA и VOLKSWAGEN.

В ТОП-10 сентября попали:

1. BYD - 989 ед. (+438% к сентябрю 2024г.);

2. TOYOTA - 828 ед. (-1%);

3. VOLKSWAGEN - 733 ед. (+118%);

4. RENAULT - 471 ед. (-13%);

5. SKODA - 467 ед. (+5%);

6. BMW - 366 ед. (-16%);

7. HYUNDAI - 347 ед. (+47%);

8. ZEEKR - 248 ед. (+103%);

9. MAZDA - 244 ед. (+17%);

10. HONDA - 216 ед. (+50%).

Отмечается, чтовпервые бестселлером месяца стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковушек, что на 0,3% меньше чем в прошлом году, информирует Укравтопром.

Напомним:

В августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. новых легковушек. Из них 71% купили частные клиенты, а 29% - юрлица.

Правительство приняло постановление, которое обяжет продавцов новых легковых автомобилей предоставлять покупателям данные об официальном расходе топлива и объем выбросов СО₂.