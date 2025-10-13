Система судебных разбирательств на рынке электроэнергии создает условия, при которых должники годами избегают оплаты.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"У нас такая ситуация складывается, что у нас в правилах рынка есть норма, которая позволяет поставить на паузу взыскание долга в случае, если судебный спор продолжается. Регулятор сейчас предлагает эту норму отменить. Просто учитывая, как долго у нас могут длиться судебное разбирательство, это может быть и год, и два, и пять, по сути, некоторые потребители могут злоупотреблять этим", - отметил эксперт.

По его словам, такая норма фактически позволяет отдельным участникам рынка безвозмездно пользоваться электроэнергией, углубляя кризис неплатежей.

Прокип также напомнил, что сейчас долги на балансирующем рынке достигли рекордных объемов.

"Я согласен с тем мнением, что сделать все, только чтобы не попасть на балансирующий рынок, где просто банально надо будет своих денег ждать год. И у нас было решение, которым были несколько сокращены долги на балансирующем рынке, то есть там было перераспределение доходов "Укрэнерго" от услуг за балансировку. Ситуация казалась уже такой обнадеживающей. И тут начали снова расти долги. И эта сумма - более 39 миллиардов - это рекордный долг "Укрэнерго", - сказал эксперт.

По его словам, подобная ситуация ставит под угрозу финансовую устойчивость "Укрэнерго" и всего энергорынка. Он также отметил, что часть долгов формируют так называемые защищенные потребители, которым разрешено не платить за электроэнергию.

"Проблема заключается в том, что у нас огромное количество потребителей есть в преференциальном положении, что им разрешено не платить, потому что они отнесены в категорию защищенных потребителей. И кто-то не платит, потому что он попадает в такую ситуацию, потому что это тарифная компания, например, как водоканал, и у него просто нет средств, а кто-то не платит, потому что он знает, что ему можно не платить", - подчеркнул эксперт.

Ранее Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) поддержал изменения в правила розничного рынка электроэнергии, которые помогут остановить злоупотребления должников на энергорынке.

Также до этого эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип уже заявлял, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития новой генерации.