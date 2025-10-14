Большинство граждан (72,4%) оценивают уровень благосостояния своей семьи как средний. Об этом сообщает Институт социологии НАН Украины в рамках мониторинга "Украинское общество" за 2025 год, передает Фокус.

В категории "бедные" оказались 21,9% респондентов, а 3,5% признали свое положение нищенским. Зажиточными себя считают лишь 2,1% опрошенных, а настоящих богатых среди украинцев оказалось всего 0,2%.

Интересно, что при всем этом украинцы отмечают, на чем экономить не приходится. Большинство респондентов заявили, что им хватает средств на продукты питания (67,3%), оплату коммунальных услуг (59,7%) и покупку бюджетной электроники (59,6%). А вот на новую крупную бытовую технику готовы выделять средства только четверть опрошенных — 25,5%.



