Тернопольский ТЦК и СП прокомментировал видео с приходом представителей ТЦК в ночной клуб в Тернополе и видео с блокировкой авто вблизи торгового центра, отметив, что "проведение мероприятий оповещения военнообязанных в ресторанах и ночных клубах не противоречат закону".

Источник: Тернопольский ТЦК и СП в Facebook, начальник группы коммуникации Тернопольского областного ТЦК и СП Виктор Сененький в комментарии "Украинской правде"

Дословно ТЦК: "Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там где находится (так – рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы".

Детали: В ТЦК отметили, что "в условиях полномасштабной войны защита государства – это не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства" и добавили, что "соблюдение воинского учета – не формальность, а часть общей обороны".

"Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед своими близкими, обществом и страной, которая сегодня защищает свое существование, а продолжающаяся вооруженная агрессия российской федерации требует постоянного усиления обороноспособности государства. И да, человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим", – заявили в ТЦК.

Представитель группы коммуникаций Тернопольского ТЦК и СП Виктор Сененький заверил УП, что "никто из представителей ТЦК и СП не заходит в частную собственность граждан".

"Например, когда человек закрывается в авто, которое является его частной собственностью, оповестить его невозможно – это запрещает закон. Человек сидит в машине, слушает музыку, работники ТЦК и СП определенное время ожидают и уходят. В частную собственность никто не заходит, ведь это невозможно без решения суда. Ресторан или ночной клуб не частный дом, а публичное заведение, то есть публичное место. Закон не запрещает зайти туда и провести мероприятия оповещения военнообязанных", – объяснил он.

Сененький отметил, что военнослужащие ТЦК и СП имеют право проверить документы, в том числе сведения в приложении "Резерв+".

"Лицо могут сопроводить для проверки документов в случае наличия оснований: например, когда человек находится в розыске или нужно уточнить военно-- учетные данные для определения годности к службе", – отметил он.

На вопрос, могут ли военнослужащие ТЦК и СП зайти, например, на кухню заведения, Сененький сказал: "Мы имеем право осмотреть те помещения, доступ к которым не ограничен законом. В то же время мы действуем корректно и во взаимодействии с администрацией заведения и полицией".

Говорить о количестве лиц, оповещенных во время последних мероприятий в клубе, он отказался, объяснив, что это информация с ограниченным доступом.

На вопрос, есть ли какой-то график визитов ТЦК в разные заведения, Сененький сказал: "Это вопрос организации работы. В ТЦК и СП есть внутренний график и маршруты проведения мероприятий оповещения, которые формируются в соответствии с регламентирующими документами по укомплектованию подразделений Сил обороны. Именно в рамках этих согласованных задач работают группы оповещения. Так, можно сказать, что мероприятия проводятся по заранее согласованному порядку. На сегодня указанные руководящие документы действующие, поэтому меры оповещения будут продолжаться и в дальнейшем. Где именно они будут проходить – это информация с ограниченным доступом".

На вопрос, стоит ли ожидать визитов в спортзалы, библиотеки, больницы, ЦПАУ, суды или сервисные центры МВД, Сененький ответил: "Сейчас мне о такой практике не известно. Сейчас пребывание мобильных групп оповещения в открытых публичных пространствах – на улицах и в других общественных местах – вполне достаточно. В конце концов, чтобы попасть в спортзал или сервисный центр, человек все равно проходит через публичное пространство".

Предыстория:

13 октября тернопольские СМИ сообщили, что накануне в популярный клуб "RIVER" в Тернополе пришли работники ТЦК, что вызвало переполох среди посетителей.

Также сообщалось, что о чрезвычайной ситуации возле ТЦ "Орнава", где мужчина с женщиной более суток просидели закрытые в собственном авто, прячась от работников ТЦК и полиции.

СМИ писали, что в салоне собственного авто якобы находился 49-летний Сергей Задорожный – главный тренер футбольного клуба "Борщев".

