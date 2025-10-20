 
Сьогодні, 14:00

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації – Зеленський

Категория: Новини / Політика

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона сделала предложения Соединенным Штатам по газовой инфраструктуре и атомной генерации, а США готовы поставить в Европу газ и нефть для замещения поставок из РФ.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас – они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше.

Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями".

Детали: Зеленский поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и всю команду, которая работает с партнерами по газу для Украины и по энергетической поддержке.

"Сегодня были доклады по этому поводу. Есть весомые результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами", – сказал президент.

Предыстория:

  • 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы.
  • Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.
  • По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.
  • Зеленский после встречи с Трампом пообщался с ключевыми европейскими партнерами, которые входят в "коалицию решительных".

