Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 19-го октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, совершил чин освящения храма и Божественную литургию в новопостроенном храме в честь иконы Божией Матери «Донская», расположенном на территории Западного кладбища города Одессы.

23-го октября, в день памяти преподобного Гавриила Афонского, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, епископа Овидиопольского Анастасия, духовенства города и братии монастыря.

19-го октября архиепископ Южненский Диодор возглавил торжественное богослужение в храме в честь преподобного Александра, игумена Куштского в селе Фонтанка. В этот день община праздновала годовщину освящения Престола, совершенного Высокопреосвященнейшим митрополитом Агафангелом.

21-го октября делегация Одесской духовной семинарии в составе преподавателя протоиерея Андрея Костова и двух студентов 3-го курса, протоиерея Андрея Концебы и Арсения Лазурного, приняла участие в работе XVII Международной научно-практической конференции на тему «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая состоялась в Киевской духовной академии и семинарии. Одесситы выступили с докладами на заседаниях научных секций.

Также преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Евгений Гутьяр онлайн принял участие в круглом столе по каноническому праву, который проводился Учебным комитетом при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

В эти дни в столице Украины состоялась встреча православной молодежи нашей Церкви, в которой приняли участие преподаватели Одесской духовной семинарии.

Социально-гуманитарный отдел Одесской епархии уже более 10-ти лет является центром милосердия и поддержки нуждающихся. Этой осенью мы снова объявляем сбор помощи для переселенцев, нуждающихся и одиноких людей.

В воскресенье, 26-го октября, святая Церковь чтит образ Богородицы «Иверская».

Эта икона находится на святой горе Афон в одноименном монастыре. Богородица неоднократно защищала иноков святой горы от нападения грабителей, хотящих разрушить обители и потушить лампаду монашеской жизни. И сегодня каждый из нас, как и тогда, имеет возможность прибегать к образу Богородицы с молитвой.

Почитание чудного образа Иверского распространилось далеко за пределы Афона. И в нашей стране много храмов и обителей посвящены этому образу Богородицы.

В нашем городе в Свято-Иверском монастыре хранится чудотворный список образа Пречистой, привезенный со святой горы Афон как свидетельство благословения Пречистой нашему городу.

Будем же прибегать к Богородице с молитвами и благодарностью за Её милость к нам.