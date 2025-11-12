Умер бывший народный депутат и лидер политической партии “5.10” Геннадий Балашов. Ему было 64 года. О смерти Балашова сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Артем Дмитрук, который находится под санкциями СНБО.

“Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким”, — написал Дмитрук.

Напомним, в июле Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО, под которые попали в частности, Балашов.

Как мы писали, в 2022 году Балашов уехал из Украины. Его отъезд произошел в день, когда должно было состояться подготовительное судебное заседание в Печерском суде по обвинению бизнесмена в причинении телесных повреждений средней тяжести — ч.1 ст.122 УК Украины.

Речь идет о конфликте, произошедшем в 2021 году на Печерске, когда у бизнесмена произошла стычка с представителем инвесторов дома New York, который возвел Балашов в Царском селе и сдавал в нем помещения.

Также в 2021 году Государственная фискальная служба заявляла, что Геннадий Балашов уклонялся от налогов. Ему вручили подозрение, а его недвижимость на 200 млн грн арестовали. Сам Балашов утверждал, что дело против него заказное, а налоги он платил.

После того, как политик бежал из Украины, он начал проводить трансляции на своем ютуб-канале, где называл украинского президента Владимира Зеленского "диктатором" и утверждал, что в Украине сейчас "военный коммунизм". Владимир Зеленский ввел санкции за антиукраинскую пропаганду, под их действие попал и Балашов.





Источник