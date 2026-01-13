 
Новий соціальний маршрут запущено в Одесі

В Одессе начал работу новый социальный автобусный маршрут «Застава – 1 – парк имени Тараса Шевченко», который дублирует троллейбусный маршрут № 3. На линии задействованы два автобуса.

Одновременно продолжают курсировать и другие социальные маршруты. Они обеспечивают сообщение между ключевыми социальными направлениями города и остаются бесплатными для жителей.

С 12 января также запущен информационный центр, где можно получить актуальные сведения о работе социальных маршрутов — схемы и графики движения, время курсирования автобусов. По тем же телефонам принимаются жалобы и предложения по улучшению работы транспорта. Диспетчеры работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Телефоны информационного центра:

  1. 048 7 886 886
  2. 048 717 54 54
  3. 094 921 98 86

 

