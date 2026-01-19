В Крещенский сочельник мы читаем о том, как пустыня становится садом, а горькая вода – сладкой. Почему эти древние тексты – ключ к пониманию главной тайны праздника?

В Крещенский сочельник, как и в Рождественский, совершается особая служба – Часы навечерия или, в простонародье, Царские Часы. На этом богослужении мы не увидим царя, зато услышим много полезных и назидательных библейских чтений.

Череду ветхозаветных чтений на первом часе открывает пророчество Исаии о преображении безводной пустыни и необитаемой страны (Ис. 35: 1–10). По слову пророка, земля, которая ранее засыхала и увядала, оживится с приходом на нее Бога Спасителя. Тогда люди исполнятся «радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся» (Ис. 35: 10).

Святые видят это духовное преображение, совершаемое посредством Крещения, двояким: и общественным, и личным.

Святитель Кирилл Александрийский поясняет: «Пустыней называется язычество, которое было лишено боговедения и находилось в крайнем бесплодии... Но эта пустыня возвеселится, когда примет в себя воды Божественного учения». А святитель Василий Великий добавляет: «Пустыня процветет, как крин (лилия), ибо благодать Святого Духа, излившаяся в Крещении, превращает бесплодие человеческой природы в цветущий сад добродетелей».

Очищение души

На третьем часе тоже читается пророчество Исаии (Ис. 1: 16–20), но оно уже приобретает назидательный тон. Пророк убежден, что одного факта преображения мира и человека недостаточно. Его должно сопровождать глубокое покаяние, а за ним следовать добродетельная жизнь.

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, заступайтесь за вдову» (Ис. 1: 16, 17), – наставляет Исаия.

Святитель Иоанн Златоуст толкует это место так: «Не просто омовение телесное заповедует Господь, но очищение души от всякой скверны греха. Ибо что пользы омыть тело, если душа остается нечистой?». Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Когда говорит "омойтесь", указывает на таинство Крещения, а когда прибавляет "очиститесь" – на покаяние после Крещения».

На шестом часе мы вновь встречаемся с пророком Исаией. Он продолжает возвещать людям крещальную радость. Теперь слово пророка обращено к тем, кто уже воспринял духовную благодать. Каков результат такого одухотворения? «В радости будете почерпать воду из источников спасения» (Ис. 12: 3), – отвечает Исаия.

Святитель Григорий Богослов объясняет: «Источники спасения – это благодатные дары Святого Духа, изливаемые в Крещении. Кто приступает к этим водам с верой, тот черпает не просто воду, но благодать Божию». Блаженный Феофилакт Болгарский дополняет: «Эти источники суть Таинства Церкви, главное из которых – Крещение, где человек рождается для новой жизни».

Святые отцы обращают внимание, что духовная жизнь всегда динамична.

Недостаточно останавливаться только на принятии Крещения. Недостаточно и разового покаяния, о чем часто говорят протестанты. Душа постоянно должна подкрепляться Таинствами как живительной пищей, без которой она попросту умрет.

Время благоприятное

Богослужение Царских Часов завершается девятым часом, на котором читается обращение Бога к человеку, произнесенное устами «ветхозаветного евангелиста». «Во время благоприятное Я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и Я буду охранять тебя» (Ис. 49: 8), – заверяет верующего его Творец.

Святитель Афанасий Великий комментирует эти слова так: «Время благоприятное – это время пришествия Спасителя, когда Он явился для спасения всех народов. В Крещении Господнем открылся путь к усыновлению Богу для всего человечества».

И снова радость, и вновь ликование! Господь не только пришел на землю, чтобы спасти нас, но и для того, чтобы сделать нас Своими любимыми детьми. Это еще одно напоминание о том, что Бог нас никогда не оставляет в беде.

Какими бы мы ни были – грешными или благочестивыми – Он нас одинаково любит. От кого-то ждет покаяния и исправления, от кого-то – укрепления в добродетелях. Каждому Он дает уникальный талант и вручает особый духовный удел. Только от нас зависит, станем ли мы достойными работниками на Его винограднике.

Космос и вода

Богослужения праздника Богоявления начинаются уже утром в день накануне Крещения. После Литургии святителя Иоанна Златоуста совершается великая вечерня, на которой читаются 13 паремий, раскрывающих те или иные духовные стороны торжества.

Первая праздничная паремия взята из Книги Бытия (Быт. 1: 1–13) и повествует о творении Богом мира. Какое отношение процесс мироустройства имеет к Крещению? Непосредственное и прямое. Ведь уже в первый день творения на земле появилась вода, над которой парил Дух Божий. А вода, как мы знаем, является главной материей Таинства Крещения.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Как в начале Дух носился над водами, так и при Крещении Дух сходит на воды, освящая их для нового творения человека». «Вода под твердью» и «вода над твердью», описываемые в Книге Бытия, имеют разные физические состояния: жидкое и газообразное.

Такое сравнение проводится автором Книги Бытия неслучайно. Оно прообразует два состояния души человека до и после Крещения: ветхое – греховное и новое – освященное и просвещенное Божественной благодатью.

Море расступается

Вторая и третья паремии позаимствованы из законоположительной Книги Исход. Обе они посвящены чудесам, сотворенным Моисеем во время 40-летнего странствия иудеев по пустыне.

В начале речь идет о пешем переходе богоизбранного народа через Красное море «яко по суху» и гибели в его водах египтян-гонителей (Исх. 14: 15–18, 21–23, 27–29). «Море, расступившееся перед Моисеем, прообразовало купель Крещения, в которой погибает мысленный фараон – диавол со своим воинством», – считает преподобный Ефрем Сирин.

Иудеи перешли на другой берег моря сухими и невредимыми. Так и крещеный человек, получивший благодать в Таинстве, остается невредимым от козней лукавого. Даже если соблазны постигают его в жизни, они не приносят ему смертельного вреда.

Следующее чтение тоже посвящено воде. Оно повествует об услаждении горьких вод местности Мерры посредством бросания в источник дерева (Исх. 15:22–16:1). Это событие стало прообразом того, как погружение в купель образа Креста Христова делает крещенские воды целительными. Святитель Кирилл Александрийский отмечает: «Древо, усладившее горькие воды, есть образ животворящего Креста, которым освящаются воды Крещения».

Иордан поворачивает вспять

Четвертая крещенская паремия взята из Книги Иисуса Навина (Нав. 3: 7–8, 15–17). Факт того, что личность иудейского вождя прообразовала личность Господа Иисуса Христа, не требует излишних комментариев. Главным достижением войска во главе с ним стало завоевание ханаанского города Иерихона – твердыни Земли Обетованной.

Во время победного похода воинам нужно было переправиться через бурные воды Иордана (снова отсылка на место Крещения Господня). По Промыслу Божию здесь совершилось то же чудо, что и на Красном море. Первыми в воду вошли священники с главной святыней – Ковчегом Завета – и вода расступилась перед ними.

Блаженный Феодорит Кирский подытоживает: «Как Иисус Навин ввел народ в Землю Обетованную через Иордан, так Иисус Христос вводит нас в Царство Небесное через Крещение».

Следующие две паремии также связаны с водами этой реки. Пятое чтение (4 Цар. 2: 6–14) рисует перед нами образ пророка Илии, передающего духовную власть своему преемнику Елисею при переходе через Иордан. Он снимает с себя милоть (плащ – отличительное одеяние израильских пророков), ударяет ею по воде, и вода вновь расступается перед праведниками. После этого чуда Елисей просит учителя: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (4 Цар. 2: 9).

Так и случилось после вознесения Илии на небо на огненной колеснице. Елисей стал владельцем его милоти и совершил ею такое же чудо на Иордане. «Милоть Илии, разделившая Иордан, прообразует благодать Крещения, разделяющую ветхого человека от нового», – убежден святитель Григорий Богослов.

Исцеление проказы

Текст шестой паремии тоже взят из 4-й Книги Царств. Здесь уже перед нами предстает другой герой – Нееман Сирийский. Он был военачальником царской армии, но при этом страдал от тяжелого заболевания – проказы.

За помощью командир обратился к тому же пророку Елисею. Тот, уже зная о чудотворных свойствах Иордана, повелевает страдальцу семикратно окунуться в его водах, после чего последовало уврачевание недуга. С тех пор Нееман кардинально изменил свою жизнь, отрекся от язычества и уверовал в Бога Израилева.

Святитель Амвросий Медиоланский поясняет чудесное исцеление так: «Как Нееман очистился от проказы в водах Иордана, так и мы очищаемся от проказы греха в водах Крещения».

Следующие паремии посвящены историям иудейских патриархов и судей. Восьмое чтение на Крещенской вечерне повествует о встрече Иакова с ангелами и взятии его ими под небесное покровительство (Быт. 32: 1–10).

Эта история напоминает верующему, что после Крещения его всегдашними охранниками становятся ангелы Божии.

«В Крещении человек получает ангельское покровительство для борьбы с духовными противниками», – утверждает преподобный Ефрем Сирин.

Город, в котором Иакову явилось такое откровение, был назван Маханаим (евр. «два ополчения»). Видимо, это было связано с тем, что патриарх встретился с двумя ангелами. Святитель Кирилл Александрийский видит в образе двойного ополчения двойную Божественную защиту крещеного: небесную и земную.

Младенец в корзине

Девятая паремия вновь взята из Книги Исход (Исх. 2: 5–10). В ней вспоминается детство Моисея и история о том, как он, будучи младенцем, был спасен дочерью фараона из вод Нила. Она вызвала во дворец мать ребенка, которая собственно и положила сына у реки в тростниковой корзине, чтобы египтяне не убили иудейское чадо. Тогда спасенному дали имя Моисей, что означает «взятый из воды».

Святитель Григорий Нисский отмечает: «Как Моисей был спасен из вод, так и мы спасаемся водами Крещения».

Десятое чтение отсылает нас к эпохе судей, когда иудеями правили военные и духовные лидеры, возвещавшие им волю Божию. Одним из них был Гедеон – военачальник, боровшийся с язычеством и победивший вражеское племя мадианитян.

В Книге Судей (Суд. 6: 36–40) повествуется о чуде духовного укрепления Гедеона перед битвой против язычников. Тогда вождь расстелил на гумне руно (стриженую шерсть). Он пообещал Господу, что если утром оросится только руно и больше ничего вокруг него – Гедеон пойдет победным маршем на неприятелей.

Так и совершилось. Утром земля была сухая, а из шерсти военачальник выжал целую чашу воды. На следующее утро чудо проявилось в обратном порядке: руно было сухое, а земля вокруг – влажная от росы. Тогда Гедеон окончательно доверился Богу и одержал желаемую победу.

Духовное толкование символизма росы на шерсти предложил блаженный Августин. «Роса на руне – образ благодати Духа Святого, которая обильно изливается в Крещении», – пишет он.

С тех пор фраза «руно орошенное» стала богословской метафорой, которую часто используют в духовной литературе и различных акафистах.

Святые отцы в образе влажной шерсти также видят Пресвятую Богородицу, на Которой почил Дух Святой. Так, святитель Димитрий Ростовский посвятил одну из своих книг истории и чудесам от Черниговско-Ильинской иконы Божией Матери, которой он дал такое же название – «Руно орошенное».

Огонь на воде

Заключительные паремии вечерни праздника Крещения Господня снова посвящены пророку Илии и его верному ученику и последователю Елисею. Одиннадцатое чтение рассказывает о чудесном схождении огня на жертвенник Богу Израиля по молитвам Илии (3 Цар. 18: 30–39).

Во время затяжной засухи люди начали понимать, что кроме высших сил им никто не поможет спастись от голода. Так началось целое религиозное соревнование между коллегией жрецов бога Ваала и одиноким Илией, которого духовно укреплял Сам Творец Вселенной.

Суть состязания состояла в том, чтобы соорудить два жертвенника: Единому Богу и Ваалу, совершить перед ними молитвы с обрядами и наблюдать за природными явлениями. Истинным Богом договорились признать Того, над чьим жертвенником воспламенится огненное зарево. После усиленных молитв пророка, звучавших вперемежку с заклинаниями язычников, загорелся жертвенник Илии. Это чудо стало отправной точкой к уничтожению господствовавшего тогда в Израиле культа Ваала.

Какая связь между этой историей и Таинством Крещения? Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Как огонь сошел на жертву Илии, так Дух Святой сходит на воды Крещения». Это сравнение имеет, в том числе, и библейские основания. Вспомним сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы в виде огненных языков.

Следующая паремия снова посвящена чудотворениям Елисея у вод Иордана (4 Цар. 2: 19–22). Состояние воды в реке близ Иерихона испортилось, что повлияло на орошение близлежащих земель. Пророк выбирает достаточно эффективный способ предотвращения экологической катастрофы – бросает в Иордан соль. «Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия» (4 Цар. 2: 21), – утешил горожан Елисей.

Святитель Кирилл Иерусалимский сравнивает пророка с Христом и говорит о том, что очищение вод Иордана солью стало прообразом их освящения во время Крещения Господня.

Наконец, заключительная, 13-я паремия – это громогласное и радостное возглашение пророка Исаии о пришествии Господа, Который «утешил народ Свой и помиловал страдальцев Своих» (Ис. 49: 8–15). «Это пророчество исполняется в Крещении, – утверждает святитель Афанасий Великий, – где Бог заключает с нами новый завет и дарует утешение спасения».

Торжество праздника Крещения Господня уже началось. «Очистим чувствия и узрим» Его – безгрешного Бога, смиренно сходящего в воды Иордана, чтобы освятить их. А вместе с ними – освятить и нас – рабов греха, но искренне и всей душой желающих стать рабами Божьими.





