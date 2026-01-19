 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

В Англії медсестри домоглися, щоб трансгендерів не пускали в їхні роздягальні.

Категория: Новини / Політика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Медсестры из Дарлингтона добились победы в деле о принудительном разделении помещения с биологическим мужчиной, называющим себя женщиной.

Группа медсестер из Дарлингтона в Великобритании выиграла в суде дело против Национальной службы здравоохранения (NHS) после того, как их обязали делить женскую раздевалку с трансгендером – биологическим мужчиной, идентифицирующим себя с женщиной. Об этом сообщает Christian Legal Centre.

Судья Сини, а также члены трибунала Денис Ньюи и Малкольм Брейн признали, что политика руководства больницы Дарлингтона создала для женщин враждебную, унизительную и оскорбительную атмосферу, нарушив их достоинство и права.

Решением суда установлено, что политика фонда County Durham and Darlington NHS Foundation Trust является незаконной и представляет собой форму дискриминации. Согласно постановлению, администрация не учла обоснованные опасения женщин, а также нарушила принципы защиты человеческого достоинства.

Исполнительный директор юридического центра Андреа Уильямс назвала решение «важной победой для женских прав и безопасности на рабочем месте».




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 