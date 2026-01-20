У Польши больше золота, чем у Европейского центрального банка, и она не намерена снижать темп наращивания этой подушки безопасности.

Масштабы закупок и темпы накопления делают Национальный банк Польши одним из самых активных игроков на мировом рынке золота.

Основа финансовой безопасности

Президент НБП Адам Глапиньский уже несколько лет подчеркивает, что золото играет особую роль в структуре нацрезервов - это актив, свободный от кредитного риска, независимый от решений других стран по монетарной политике и устойчивый к финансовым потрясениям, а высокие запасы золота способствуют стабильности польской экономики.

Амбиции банка далеко идущие: цель - иметь 700 тонн золота, а общая стоимость золотых запасов должна составлять около 400 миллиардов злотых.

Еще в 2024 году золото составляло 16,86 процента валютных резервов Польши. По оценкам на конец декабря 2025 года, этот показатель подскочит до 28,22 процента, что станет одним из самых быстрых изменений в структуре резервов среди центральных банков мира. Самые крупные операции были проведены в последние месяцы 2025 года, в период повышенной волатильности рынков и геополитической напряженности.

Польша неуклонно наращивает свои золотые резервы. Euronews/Paweł Głogowski

По инициативе президента Национального банка Польши, профессора Адама Глапиньского, Правление Национального банка Польши приняло решение о дальнейшем стратегическом увеличении доли золота.

В январе 2026 года Глапиньский объявил, что попросит правление НБП принять решение об увеличении резервов до 700 тонн слитков.

А что у других?

Согласно анализу Всемирного совета по золоту, в 2025 году продолжилась глобальная тенденция накопления золота центральными банками. За редким исключением, большинство стран увеличили свои запасы, рассматривая слиток как стратегическое средство защиты от валютных и финансовых кризисов.

В 2025 году 95 процентов опрошенных центральных банков ожидают, что в течение следующих двенадцати месяцев мировые запасы золота увеличатся.

Причины, по которым центральные банки инвестируют в золото, объясняет Марта Бассани-Прусик, директор по инвестиционным продуктам и валютным ценностям Монетного двора Польши.

"Одним из ключевых стимулов для центральных банков является независимость цены золота от монетарной политики и кредитного риска. Не менее важна диверсификация активов и снижение доли доллара и других валют в резервах", - поясняет эксперт. - поясняет эксперт.

Эксперты отмечают, что не все центральные банки сообщают о полном объеме своих покупок. В этом контексте часто упоминаются Китай и Россия. Некоторые наблюдатели рынка интерпретируют эти действия как часть подготовки к альтернативной денежной модели, в которой золото может играть гораздо большую роль, чем раньше.

Больше золота, чем у ЕЦБ

Факт наличия у Польши больших запасов. чем у ЕЦБ, показателен. ЕЦБ управляет денежно-кредитной политикой еврозоны, но его собственные золотые запасы относительно ограничены.

Золотые резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляют около 506,5 тонны. На этом фоне масштаб золотого запаса НБП - 550 тонн - впечатляет и укрепляет позиции Польши в европейской финансовой архитектуре.

Однако критики обширного приобретения золота НБП указывают на то, что средства, предназначенные для покупки, можно было бы разместить в облигациях, которые приносят доход в режиме реального времени. Действительно, золото не приносит дивидендов.

Рекордные цены и прогнозы на 2026 год

Покупки НБП совпали с историческими рекордами цен на золото. Хотя темпы роста котировок могут замедлиться в 2026 году, прогнозы крупных финансовых институтов остаются оптимистичными. ING оценивает среднюю цену в 4 150 долларов США за унцию, Deutsche Bank - в 4 450 долларов США, а Goldman Sachs повышает прогноз до 4 900 долларов США. При сценарии высокого мирового спроса J.P. Morgan допускает возможность роста цены до USD 5 300 за унцию.

"Рост спроса со стороны центральных банков является реакцией на экономическую напряженность и динамичные геополитические изменения. Хотя институциональные закупки напрямую не отражаются на ценах, они косвенно влияют на решения индивидуальных инвесторов", - подчеркивает Бассани-Прусик.

Инвесторы в погоне за драгметаллом

Для НБП золото является элементом долгосрочной стратегии финансовой безопасности страны.

Как отмечают эксперты Mint of Poland, чем сильнее неопределенность на рынках, тем выше интерес к активам, воспринимаемым как "тихая гавань". Среди розничных инвесторов также растет понимание роли золота в долгосрочной защите капитала.

Однако некоторые экономисты выступают против этого тезиса и считают, что высокая доля золота может не отвечать потребностям гибкого управления резервами в современной экономике и средства лучше направить в другие, более продуктивные инвестиции.

Достижение 550 тонн - важная веха, но объявления о дальнейших закупках говорят о том, что Польша еще не сказала своего последнего слова. В мире растущей геополитической напряженности и меняющегося финансового порядка золото снова становится одним из ключевых активов, и Польша хочет быть в авангарде этой игры.





