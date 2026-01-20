Издание "Наші гроші" проанализировали крупнейшие закупки технической соли для систем отопления с начала осени 2025 года. Самой дорогой оказалась фасованная в мешки соль для коммунальщиков Львова: она вдвое- втрое дороже закупок в других городах Украины.

Как пишут "Наші гроші", самую дорогую техническую соль для промышленной переработки из Египта недавно заказало КП "Львовтеплоэнерго" в ООО "Меркурико" по 12 809 грн/т.

Ее немного – 20 т. Она должна быть в мешках по 50 кг и с противогололедной добавкой. При этом на торгах такую соль объединили в один лот с таблетированной поваренной вываренной солью экстра по 19 109 грн/т.

Более дешевым участником тендера было ООО "Гал-Экспоторг", которое предлагало техническую соль по 5 100 грн/т и таблетированную соль по 12 000 грн/т. Оно тоже была египетская. Однако эту фирму отклонили, потому что она предоставила просроченный сертификат соответствия ДСТУ на имя ООО "Рост Трейдинг", а не на производителя товара или себя, как требовал заказчик.

Также "Гал-Экспоторг" не подтвердил документально, что является производителем, официальным представителем, дилером, дистрибьютором или официальным партнером производителя. Поэтому выбрали "Меркурико".

С большим отрывом в 2,5 раза на втором месте оказалась египетская техническая соль для КП "Теплоэнергетик" из Кропивницкого от ООО "Евразийская торговая группа" по 5 200 грн/т. Она тоже в мешках по 50 кг, но без противогололедной добавки. Это были открытые торги по значительному объему 430 т с пятью участниками, и заказчик никого не отклонял.

Третье и четвертое места заняла соль в биг-бегах. Областное КП "Донецктеплокоммунэнерго" заказало 220 т соли в биг-бегах с поставкой в прифронтовые Дружковку, Славянск и Краматорск у ООО "Торговая соляная компания" по 4 900 грн/т. Закупку провели без торгов, потому что раньше на тендер никто не пришел.

А криворожское КП "Криворожтеплосеть" через открытые торги законтрактовало 1 200 т египетской соли для промышленной переработки с противозлежувальною добавкой в биг-бегах в "Меркурико" по 4 262 грн/т.

Замыкает рейтинг КП "Киевтеплоэнерго", которое, в отличие от других, заказывало соль насыпью, без фасовки. Промытая соль с противозледенительной добавкой от ООО "Торгово-промышленное объединение "Ариста" обошлась в 2 965 грн/т, а соль для промышленной переработки без противозледенительной добавки от ООО "Солт Индастри" – в 2 844 грн/т.





Источник