ЧАО "Укргидроэнерго" 31 декабря заказало ЧАО "Страховая компания "Колоннейд Украина" страхование ответственности высших должностных лиц – гендиректора, председателя и членов наблюдательного совета за 2,38 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Годовая страховая сумма составляет 126,03 млн грн, страховой тариф – 1,89% от страховой суммы.

Если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах упомянутой страховой суммы.

Расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, предварительным расследованием требования, обстоятельствами или смягчением последствий причиненного вреда, ограничениями прав на активы или свободы, производство экстрадиции – будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тыс грн для каждого отдельного страхового случая.

Лимит по возмещению расходов на восстановление репутации, на необходимую психологическую помощь и на штрафы и неустойки – 50 тыс грн, на замену автомобиля – 10 тыс грн для каждого отдельного страхового случая. Лимит на возмещение неотложных расходов – 10% от страховой суммы для каждого отдельного страхового случая.

Территория действия страхового покрытия и подсудность охватывает весь мир, кроме "США/Канады, АР Крым, Донецкой и Луганской областей и других неподконтрольных Украине территорий".

Закупку провели без торгов, потому что ранее тендер отменили из-за отсутствия участников.

Обязанности гендиректора "Укргидроэнерго" временно исполняет Богдан Сухецкий. В декабре 2025 года начался отбор кандидатов на должность гендиректора. Сейчас председателем наблюдательного совета является независимый член Валентин Гвоздий. Еще в него входят Стивен Уолш, Наталья Микольская и Олег Терлецкий как независимые члены и Василий Шкураков и Виталий Кушниров от государства.

Единственным акционером киевской "Страховой компании "Колоннейд Украина" является компания SCP Luxembourg SA RL из Люксембурга, а конечным бенефициаром указан Ввивиан Прем Ватса из Канады. По данным аналитической системы YouControl, победитель входит в корпоративную группу "Ферфакс Файненшл Холдинг". Это международная страховая группа, которая представлена на рынке Украины этой и другими страховыми компаниями: ЧАО "СК "Универсальная", ОДО "СК "АРКС Лайф", АО "СК "АРКС", которые включены НБУ в небанковскую финансовую группу Fairfax. Ввививиан Прем Ватса – председатель и исполнительный директор Fairfax Financial Holdings.

Напомним:

АО НАЭК "Энергоатом" 29 октября 2025 года по результатам тендера заказало ЧАО "Страховая компания "Колоннейд Украина" страхование ответственности председателя и членов наблюдательного совета за 19,3 млн грн.

Источник