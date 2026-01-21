Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко раскритиковал Великобританию за ее желание передать остров Диего-Гарсия Маврикию.

"Шокирующе, но наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, сейчас планирует отдать остров Диего-Гарсия, где расположена важная военная база США, Маврикию, и сделать это без всякой причины. Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это международные государства, которые признают только силу, именно поэтому Соединенные Штаты Америки под моим руководством уже через год стали пользоваться уважением, как никогда раньше", – написал Трамп.

Он также назвал желание Великобритании передать остров "актом большой глупости" и сказал, что это одна из большой серии причин национальной безопасности США, из-за которой Вашингтон должен приобрести Гренландию.

"Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно", – добавил Трамп.

Диего-Гарсия – в чем проблема

Диего-Гарсия – это самый большой остров в архипелаге Чагос в Индийском океане. На нем расположены авиабазы США и Великобритании, ради строительства которых с острова было депортировано значительное количество местных жителей. Сам остров имеет стратегическое значение, поскольку расположен в центре Индийского океана и позволяет контролировать ключевые морские маршруты в регионе.

Отметим, что ранее издание The Telegraph сообщало о том, что Маврикий усилил сотрудничество с Москвой в области рыболовства и "морских исследований". О договоренности Великобритании с Маврикием о передаче островов Чагос стало известно весной 2025 года. Тогда критики этого решения заявляли, что соглашение позволит союзникам Маврикия, в частности России, строить наблюдательные посты вокруг Диего-Гарсия, что поставит под угрозу безопасность базы.





Источник