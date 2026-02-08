Организаторы церемонии заявили, что стремятся представить дихотомию города и гор в необычном для этих Олимпийских игр месте, а также попытаться создать чувство единства в период глобальной напряженности.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо открылись в пятницу на торжественной церемонии на стадионе "Сан-Сиро", которая сопровождалась празднествами на спортивных объектах по всей территории заснеженных итальянских Альп.

Феерия стала отражением самых географически обширных Олимпийских игр в истории.

Кульминацией стало зажжение двух олимпийских чаш - на миланской Арке мира и в Кортине-д'Ампеццо, известном курорте в 400 километрах от Милана, где проходят соревнования по горным лыжам среди женщин.

Альберто Томба и Дебора Компаньони, два итальянских олимпийских чемпиона прошлого, зажгли у Арки мира в Милане замысловатую чашу, создание которой было вдохновлено узорами Леонардо да Винчи.

Факелоносцы Дебора Компаньони и Альберто Томба зажигают олимпийскую чашу во время церемонии в Милане, Италия, 6 февраля 2026 года. Jamie Squire/Pool Photo via AP

В морозном горном воздухе Кортины эта роль выпала на долю Софии Годжиа, бывшей итальянской золотой медалистки, которая ранее принимала участие в тренировочном заезде в скоростном спуске у женщин.

Церемония в Милане продемонстрировала богатое культурное наследие Италии, а также дань памяти покойному королю моды Джорджио Армани.

Гармоничное в остальном мероприятие было отмечено громкими криками из толпы, когда на большом экране стадиона "Сан-Сиро" появился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Финальный факелоносец итальянская лыжница София Гоггия зажигает олимпийскую чашу в Кортине-д'Ампеццо, Италия, 6 февраля 2026 года. Stefano Rellandini/Pool Photo via AP

Американскую команду приветствовали громкие аплодисменты зрителей, когда спортсмены прошли на параде.

Многие в Италии возмущены присутствием агентов иммиграционной службы США ICE для обеспечения безопасности американской делегации. Правда, итальянское правительство заявило, что агенты не будут играть никакой оперативной роли на территории страны.

Организаторы церемонии заявили, что стремились передать темы гармонии и мира, пытаясь представить дихотомию между городом и горами в необычном для этих Олимпийских игр месте и одновременно пытаясь создать чувство единства в период глобальной напряженности.

В конце вечера с посланиями мира выступили южноафриканская актриса Шарлиз Терон и итальянский рэпер Гали.

Выступавшие на "Сан-Сиро" артисты отдали дань памяти трем великим мастерам итальянской оперы - Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоакино Россини. Американская поп-звезда Мэрайя Кэри в белом платье с блестками и перьями спела "Volare" на итальянском и "Нет ничего невозможного".

Итальянский тенор Андреа Бочелли получил восторженный прием после исполнения "Nessun Dorma", а десятки моделей отдали честь Armani, пройдя по сцене в красных, зеленых и белых брючных костюмах.

Фейерверки взрываются у олимпийских колец во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Италия, пятница, 6 февраля 2026 года. Francisco Seco/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил Игры открытыми после того, как глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сказала участникам: "Вы напоминаете нам, что мы можем быть храбрыми, что мы можем быть добрыми, что мы можем подняться, как бы сильно мы ни упали".

Впервые 2 900 спортсменов прошли парадом на площадках, расположенных ближе всего к местам проведения Игр с 6 по 22 февраля, чтобы свести к минимуму количество переездов.

Полный набор мест проведения соревнований, которые пройдут в течение следующих двух с лишним недель, занимает площадь более 22 000 квадратных километров.

Формат церемонии в нескольких городах позволил представить такие горные виды спорта, как горные лыжи, бобслей, керлинг и сноуборд, без необходимости совершать многочасовую поездку в Милан.

