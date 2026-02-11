



5-го февраля Церковь праздновала память святого мученика Агафангела, и мы поздравляли нашего архипастыря и любящего отца Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, с днем тезоименитства. 4-го февраля, в канун дня памяти мученика Агафангела Римлянина, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. У входа в храм преподаватели и студенты Одесской духовной семинарии поздравили митрополита Агафангела с Днем Ангела.

В день памяти мученика Агафангела, небесного покровителя Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, под сводами храма Свято-Успенской обители была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел в сослужении архиереев и сонма духовенства Одесской епархии.

31-го января, накануне Недели о мытаре и фарисее, архиепископ Арцизский Виктор возглавил всенощное бдение в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители. Неделей о мытаре и фарисее Православная Церковь начинает подготовку верующих к Великому посту. На воскресных утренях перед каноном поются трогательные покаянные стихиры.

1-го февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре Божественную литургию возглавил архиепископ Болградский Сергий в сослужении братии обители. Вчера Евангелие учило нас неотступности в молитве, а сегодня учит смирению — осознанию отсутствия права быть услышанными.

4-го февраля в Свято-Успенском мужском монастыре была совершена заупокойная молитва в день памяти митрополита Одесского и Херсонского Сергия (Петрова). Богослужение возглавил викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий.

В грядущее воскресенье Церковь вспоминает притчу о блудном сыне.

Младший сын забирает наследство, уходит из дома и расточает все в разгульной жизни. Дойдя до нищеты и голода, он осознает ошибку и возвращается к отцу, надеясь стать хотя бы его слугой. Вместо гнева отец встречает его с радостью и прощает, устраивая пир.

Эта притча очень многогранна, каждая деталь имеет большое значение. Например, в зависимости от жизненных обстоятельств, мы можем примерять на себя как образ блудного сына, так и образ милостивого отца.

Иногда мы - обидчики. Мы смотрим на путь блудного сына и понимаем, что при должном покаянии нам по силам исправить последствия наших ошибок. Самое важное - осознать и взять на себя ответственность за свои поступки.

Бывает и другое: мы - потерпевшая сторона. Нам нанесли обиду, пожелали плохого, причинили боль. И в этом случае тоже притча может нас научить тому, что все нужно отдавать воле Божией, в том числе и наших обидчиков. Такой подход, вместе с искренней сердечной молитвой за них, может стать подспорьем для исправления наших близких, осознания своих поступков и покаяния. Так мы не только искореняем обиду в своем сердце, но и учимся искренне прощать. Будем внимать этим удивительным словам.

Пусть эта притча станет для нас достойным духовным руководством, плоды которого процветут в наших сердцах.