По словам собеседников УП, президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать "еще три года".

публикация УП "Переговорная "Санта-Барбара" без финала. Как у Зеленского готовятся к новому этапу войны"

Прямая речь одного из руководителей "СН": "Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате скорее всего будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Этим занимается Андрей Мотовиловец (первый заместитель руководителя фракции "СН" – УП). Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план".

Детали: По словам собеседников УП в "Слуге народа", сейчас идут переговоры о том, при каких условиях фракция могла бы работать в долгосрочной перспективе.

Также во власти работают над налаживанием взаимодействия между разными центрами влияния – правительством и Офисом президента.

По словам одного из представителей Зе!Команды, после увольнения из ОП Андрея Ермака в сотрудничестве ОП с парламентом "стало меньше интриг – больше работы".

Американская сторона давит на Украину вместе с РФ по поводу вывода украинских войск из Донецкой области. По словам источников, в случае отсутствия прогресса, США могут выйти из переговоров и сконцентрироваться на военной операции в Иране.

