В Одесі вночі почали демонтаж пам'ятки архітектури на Французькому бульварі

У ніч на 24 березня в Одесі розпочали демонтаж історичної будівлі винного заводу на Французькому бульварі, 10. Пам'ятка має статус архітектури та містобудування місцевого значення. "Будівлю складів удільного виноробства" звели 1895 року.

Про це повідомила громадська організація "Спільна мета".

"Будівля 1895 року, яка з 1985 року перебуває у списках пам'яток архітектури, піддається незаконному демонтажу. Охорона відмовляється надавати будь-які документи на проведення робіт. Є підстави вважати, що роботи можуть проводитися з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини", – йдеться в повідомленні.

За даними активістів, роботи почалися під час масованої атаки безпілотників на місто. У ГО заявляють, що є підстави вважати роботи незаконними й нібито власники будівлі можуть порушувати законодавство. Активісти готують звернення до відповідних органів із вимогою перевірити ситуацію та зупинити демонтаж.

Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю ОМР Олександр Авдєєв повідомив, що Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської військової адміністрації та Управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини встановили факт пошкодження пам'ятки. Вони готуватимуть звернення до прокуратури Одеської області.

Будівлю звели наприкінці ХІХ століття за проєктом архітектора Лева Влодека. Вона входила до комплексу виноробного підприємства, заснованого у 1857 році підприємцем Франсуа Нуво. Він розвинув в Одесі виробництво вина з імпортованих виноматеріалів, використовуючи місцеві катакомби з природними умовами для витримки.

У 1889 році підприємство викупило Удільне відомство під керівництвом князя Льва Голіцина. Для цього комплексу збудували адміністративну будівлю, яка збереглася донині й нині опинилася під загрозою знесення.

У листопаді 2021 року стало відомо, що комплекс винзаводу приватизувала компанія "Каплор 7" за 235 мільйонів гривень. Компанія отримала у власність, зокрема, виробничі корпуси, складські приміщення виготовленої продукції, підвали для обробки та зберігання вина.

Джерело