Реестр учета военнообязанных граждан Украины могли взломать россияне, не исключает нардеп Федиенко. Так пропаганда РФ могла нажать на "болевую точку" социума.

Россияне могли взломать базу данных "Оберіг", чтобы "триггернуть" общество. Такую версию озвучил в разговоре с "Радио Свобода" член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Это совпало, когда россияне начали писать, что в Украине не хватает мужчин на войне", — рассказал нардеп.

В то же время он отметил, что определил несколько причин, по которым женщины попадали в реестр. В эти "кейсы" входит и злоупотребление служебным положением, то есть "искусственное" наполнение базы данных медиками и фармацевтами для выполнения "плана".

Мобилизация женщин: позиция Сухопутных войск ВСУ

Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, отметили в Сухопутных войсках. Информация о якобы подготовке к мобилизации женщин в ряды ВСУ является безосновательной и манипулятивной. Ложные сообщения используется Россией для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации украинских Вооруженных Сил.

Подчеркивается, что в законодательстве о мобилизационных процессах не произошло никаких изменений и женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию. И только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием должны становиться на воинский учет.

После того, как первая гражданка попала на учет, не имея соответствующего образования, командование Сухопутных войск провело служебное расследование, выясняя причины ошибки. Оказалось, что ошибочная информация была внесена в систему "Оберіг" еще в 2021 году. Кроме того, в системе был выявлен ряд аналогичных случаев.

В то же время, как отмечают в Сухопутных войсках, изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно, поскольку в едином государственном электронном реестре "Оберіг" отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов.

Напомним, что в Украине зафиксированы десятки случаев, когда женщин без военных или медицинских специальностей ошибочно объявляли в розыск ТЦК и вносили в реестр "уклонистов".

Также Фокус писал, что Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект, который предусматривает автоматическое исключение женщин с воинского учета в случае ошибочного внесения. Документ также предлагает отмену штрафов за такие "ошибки" и введение ответственности для должностных лиц, допустивших незаконное включение.