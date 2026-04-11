Який сир покласти в кошик? Рецепти сирної паски, солодкої грудки та запеченого сиру на Великдень

Сир – обов’язковий елемент великоднього кошика, разом з маслом. Нині кожен кладе у кошик такий сир, як заманеться – твердий з магазину, намазку, з цвіллю. Замість сиру можна покласти сирник: він добре триматиме форму і його можна поділити на зручні шматки. А чому б і ні?

Однак раніше у кожному регіоні існували традиційні рецепти сиру, який потрапить до пасхального кошичка. На сході України та у центральних регіонах (зокрема на Полтавщині та Чернігівщині) готували сирні паски, які зазвичай не випікали, а вистоювали. Галичина на Великдень смакувала сирними грудками – солодка чи солона страва, яка на смак нагадує молозиво. На Волині у кошик і понині кладуть запечений солодкий сир з родзинками.

Якщо ви ще не обрали, який сир понесете на освячення в храм – підібрали для вас кілька рецептів традиційних та оригінальних сирних страв. Готувати їх швидко, а смак вартує кожної витраченої на приготування хвилини!

Одразу зауважимо – якщо хочете освятити сирну паску, краще поставити її у кошик в формі, знявши плівку з верхівки. Або ж оберіть для освячення запечений сир. Його можна заздалегідь спекти у великій (до столу) та маленькій, як на кекс, (до кошика) формах.

Вишнева сирна паска з маком

У давнину для приготування сирної паски різьбили спеціальні форми, клали туди солодку сирну масу з яйцями, родзинками та цукром і затискали. Цей сир вистоювався ніч, стікав та закручувався ще сильніше. На свято паска була готова до вживання.

Тепер нічого різьбити не треба. Достатньо зайти у мультимаркет біля дому або у господарський магазин з кухонним начинням. Форми пластикові і коштують зовсім недорого.

Радимо спробувати ось таку. Тут дуже влучне поєднання маку та вишні. Зручно також те, що цю паску можна приготувати заздалегідь, заморозити її і розморозити за ніч до Великодня в холодильнику. Якщо так робитимете – з замороженої паски спершу зніміть форму і вже тоді кладіть розморожуватися.

Інгредієнти:

100 г вишень

15 г крохмалю

30 г цукру

20 мл води



2 жовтка

100 мл 33% вершків

400 г кисломолочного сиру

100 г цукрової пудри

50 г мʼякого масла

20 г маку

Приготування:

Спершу треба заварити вишні. Змішати у металевому черпаку вишні, крохмаль, цукор і воду та поставити на вогонь. Помішуючи довести до загустіння і зняти з вогню.

В окремій посудині змішати жовтки з вершками, поставити на вогонь і також помішуючи довести до загустіння.

У великій мисці змішати кисломолочний сир, м’яке масло та цукрову пудру, збити блендером. Додати вершки з жовтками та знову збити.

Далі сирну масу поділити на дві частини. В одну додати заварену вишню і збити блендером, а в іншу насипати маку і перемішати.

Форму для сирної паски обгорнути плівкою, на дно і стінки намастити вишневу сирну масу, всередину викласти макову. Загорнути зверху також плівкою та поставити охолоджуватися у холодильник чи морозильник.

Сирна паска "Снікерс"

Ось ця паска вже точно має мало спільного з традиційними рецептами. Але це чудовий десерт, який прикрасить святковий стіл. Вона дуже ефектно виглядає, а смакуватиме найкраще з кавою. Якщо ви шукаєте оригінальну страву, аби здивувати гостей – це ваш варіант.

Інгредієнти:

500 г жирного сиру

100 г вершків або сметани

2 яйця

100 г цукру

70 г масла

120 г смаженого арахісу

100 г карамелі або вареного згущеного молока

60 г темного шоколаду

30 г вершків

Приготування:

Яйця з цукром перемішати вінчиком, додати вершки чи сметану та збити блендером. Яєчну масу поставити на невеликий вогонь і помішуючи варити до загустіння. Коли почне густіти зняти з вогню, перебити блендером ще раз та відставити остигнути .

Тим часом сир перебити блендером з м'яким маслом до однорідності (за бажанням можна і перетерти через сито). Вилити заварну масу у сир і знову ретельно перебити блендером.

Шоколад розтопити на паровій бані, додати вершки. Карамель змішати з арахісом.

У сирну масу вилити карамель. Легенько перемішати (не до однорідності!).

Форму для паски встелити подвійним шаром змоченої марлі. Вилити шар маси, далі шар шоколаду і знову шар маси. Повторити так кілька разів, кількома рухами перемішати. Накрити хвостиками марлі і поставити під гніт (краще на тарілку, бо стікатиме сироватка).

Поставити відстоятися на ніч у холодильник. Вранці дістати з форми та полити розтопленим шоколадом, глазур’ю, згущівкою або ж просто посипати какао через ситечко.

Запечений сир "Бабусин Великодній"

Ось це той самий класичний, традиційний варіант запеченого сиру до великоднього кошика. Він дуже простий, потребує мінімум зусиль та продуктів, але чудово смакує.

Сир можна поливати рідкою згущівкою як десерт або ж сметаною. Тоді він може бути повноцінним сніданком у святкові дні.

Інгредієнти:

500 г сиру

100 г цукру

50 г манки

50 г молока

50 г масла

2 яйця

родзинки, кориця і ваніль

Приготування:

Яйця збити з цукром вінчиком або блендером. В яєчну масу додати сир і розім’яти його руками або перебити блендером, але не до однорідності, аби лишилася консистенція невеликих крупинок.

Додати молоко, розтоплене масло, корицю та ваніль, перемішати. Всипати манку і вимішати ще раз. Додати заздалегідь ошпарені родзинки (можна попередньо замочити їх у алкоголі) і переміщати ще раз. Обов’язково дати сирній масі вистоятися пів години перед випіканням.

Форми для випічки змазати маслом. Викласти сир, зверху змазати його збитим яйцем. Випікати при 180°С до рум’яної скоринки (приблизно 30-40 хвилин, залежно від величини форми).

Сирна грудка

Ще одна традиційна страва з кошика галичан та закарпатців. Готується просто, чудово смакує як самостійна страва і може бути частиною бутерброда.

За цим рецептом ви приготуєте солодку грудку, але аналогічно можна приготувати і солону – лиш приберіть цукор і додайте солі, спецій та кропу.

Інгредієнти:

1 л молока

10 яєць

4 ст. л. з гіркою цукру

ваніль або ванільний цукор

Приготування:

Яйця, цукор та ваніль пробити занурювальним блендером приблизно одну хвилину. До яєчної маси влити молоко. Перемішати вінчиком та поставити на невеликий вогонь.

Варити до закипання постійно помішуючи (через хвилин 15 проварювання маси на вогні має почати відділятися сироватка, з’являтися грудочки сиру). Коли кипітиме – помішувати, поварити ще 3 хвилини і зняти з вогню.

Ситечко встелити марлею, викласти туди масу (виглядатиме не дуже, наче рідкий омлет). Зав’язати у вузлик і підвісити на всю ніч. Під низ обов’язково підставити каструльку, аби туди стікала сироватка.

