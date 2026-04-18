В рамках поддержки Украины правительство Японии предоставит финансовую и техническую помощь для подготовки и реализации реконструкции Ивановского путепровода в городе Одесса.

Проект включён в платформу DREAM и Единый проектный портфель публичных инвестиций Одессы на 2026 год. На первом этапе предусмотрено выделение 10 млн долларов США на проведение предпроектных исследований. Работы по их проведению будут выполняться при участии японских специалистов в рамках международного сотрудничества. По завершении этого этапа японская сторона проведёт анализ собранных материалов и предварительной проектной документации, после чего начнётся разработка детального проекта реконструкции. Сообщают в мэрии.

Ожидается, что этап подготовки продлится до сентября 2026 года. Окончательная стоимость проекта будет определена японской стороной после завершения оценки проектных решений. Начало строительных работ запланировано на 2027 год. Японская сторона также обеспечит проведение тендерных процедур и финансирование последующих этапов.

Ивановский путепровод — одна из ключевых транспортных артерий города. По результатам обследования, проведённого в начале 2021 года, техническое состояние сооружения было признано критическим. Эксперты установили, что ресурс основных несущих конструкций исчерпан, а эксплуатация путепровода признана небезопасной. С 1 февраля 2021 года движение грузового транспорта по нему было запрещено из-за неудовлетворительного состояния сооружения.

Источник