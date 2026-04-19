Украина и группа официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали меморандум о взаимопонимании относительно отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу Украины до 2030 года.

Об этом сообщило Министерство финансов 17 апреля.

Меморандум продолжает предыдущие договоренности 2022 и 2023 годов. Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, подлежащих уплате в период с февраля 2026 года.

Обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой Международного валютного фонда.

Выплата отсроченных сумм будет осуществляться после завершения этого периода равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов, с предусмотренной капитализацией процентов.

"Отсрочка платежей создает возможность направить высвобожденные финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Документ подписали Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, а также Республика Корея.

Напомним:

В январе 2026 года объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 169,92 миллиарда гривен (1,67 миллиарда долларов), по состоянию на 31 января это 9 212,6 триллиона гривен (215 миллиардов долларов).

Ранее сообщалось, что в 2025 году средний срок до погашения по государственному долгу вырос более чем вдвое, а средняя стоимость существенно снизилась.

Министерство финансов Украины разработало, а правительство утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026-2028 годы.

В 2026-2028 годах долговые выплаты Украины составят в среднем по 1,19 трлн грн в год или около 10,4% от ожидаемого ВВП страны. Об этом говорится в тексте долговой стратегии на 2026-2028 годы, которую правительство утвердило во время своего заседания 24 декабря.





Источник