Информационный шум и ИИ-генерации приводят человека к животному состоянию. Как вдумчивое чтение Писания помогает сохранить смыслы, разум и образ Божий в эпоху нейрослопа.

Для требующих ответов без долгих вступлений и предисловий сразу перейдем к сути: человек обретает человечность посредством Слова Божия.

Понятие о Слове Божием является многозначным в святоотеческой письменности. Это и глас Божий в человеке, направляющий и предостерегающий, который мы связываем с нравственным понятием совести. Это и Сам Логос, Бог Слово, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, воплотившийся и воскресший Спаситель и Господь наш Иисус Христос. Это и Священное Писание, по которому наши предки учились грамоте.

То, что принято называть современной научной мыслью, отделяет человеческий мир от мира животного наличием словесности. Что может обратить человека назад к животному состоянию? Обессмысливание слова – когда люди говорят или слышат одни и те же слова, но каждый волен вкладывать в них свои смыслы.

Мы, люди XXI века, привыкли считать себя отличными от людей прошлых веков. Есть ли к этому основания? Да, есть отличия в образе жизни: благодаря коммуникациям планета вдруг стала маленькой, расстояния сократились, но сохранение человечности стало еще большей проблемой. Легкий доступ к информации парадоксальным образом отделил само понятие информации от понятия смысла. В нашу жизнь ворвался информационный шум.

Эпоха информационного шума и нейрослопа

Противоречивая, бессвязная, рекламоориентированная словесная завеса «перезаписывает» нас, приводит ко звериному состоянию незаметно для нас самих – таково влияние окружения. Это и конформизм в стиле психологических опытов Соломона Аша, когда испытуемые соглашаются с мнением большинства, даже если оно ошибочно, и передвижение «красных флажков» через окна Овертона, и множество других приемов перенаправления энергии человека и общества, которые выглядят как естественные.

С приходом технологического явления, которое принято называть искусственным интеллектом, появился отдельный вид информационного шума – AI slop, инфослоп, нейрослоп. В переводе с английского slop означает не что иное, как «помои».

Нейрослоп – это многобуквенная генерация новостей, сообщений и комментариев в социальных сетях. Это странные цветастые картинки или видеоролики, в которых вроде все на месте, но не за что зацепиться вниманием. Это не менее странная музыка и песни, которые напоминают человеческие, но таким же странным образом расфокусированы, если попытаться вслушаться.

Можем ли мы сегодня, в 2026 году, провести четкую грань между нейрослопом и человеческими произведениями? Уже нет, и далее разница будет все менее заметна. И не только из-за развития систем ИИ, но и из-за того, что люди массово подпадают под влияние стиля сгенерированных продуктов, в которых на ходу изобретаются смыслы слов. «Клиповое мышление», неумение сконцентрироваться на смысле, расфокусировка внимания уже стали массовым явлением, особенно среди подрастающего поколения.

Лекарство от бессмыслицы: вдумчивое чтение

Есть ли методы противодействия инфослопу? Есть, и они проверены временем и опытом. Это чтение Священного Писания, в первую очередь, по традиции Церкви, Евангелия и Псалтири. Эти книги связаны смысловыми и богослужебными параллелями с прочими книгами Библии и со многими произведениями мировой культуры последнего тысячелетия: знание евангельских текстов пригодится не только в предстоянии в храме, но и в светской картинной галерее.

Даже если не брать во внимание библейские события, сам стиль текстов Священного Писания предельно сконцентрирован на смысле. К примеру, Псалтирь чаще всего написана так называемым дистихом, когда вторая половина стиха является кратким толкованием на первую половину, пересказом той же мысли другими словами. Такая фокусировка на смысле читаемого призвана именно к очищению от информационного шума: слово обретает смысл, и этот смысл как раз и является целью слова, а не одеждой, когда сегодня один смысл, а завтра – неожиданно другой.

Человек ищет слово, потому что такова его глубинная потребность, связанная с самой жизнью. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4), – читаем мы в Евангелии от Матфея, когда евангелист описывает пребывание Иисуса Христа в пустыне и искушение Его дьяволом.

Священное Писание дает именно такое измерение человеческой жизни – беседу с Богом.

Конечно, требуются руководства, толкования и разъяснения. Тексты Священного Писания, и в первую очередь тексты Евангелия и Псалтири, читаемые со вниманием, являются живым и действенным способом оградиться от инфослопа. Эти тексты проверены временем, они вплетались в ткань культуры столетиями. Эти тексты читались, читаются и будут читаться самыми образованными людьми каждого поколения. Слово Божие созидает человечность в человеке, не дает ему озвериться, обессмыслить информационным шумом свою словесность.

Ежедневное вдумчивое чтение Евангелия задает тон ритму жизни, подобно камертону. С какой бы первоначальной целью современный человек ни раскрывал Библию, сам стиль повествования, сосредоточенный на смысле, уже воспитывает мысль, давая при этом и пищу для размышлений. Такую концентрацию на смысле трудно удержать в море информации. Такого сфокусированного взгляда на мир ищет человек, потому что Сам Бог ищет его, как сказано в первых главах книги Бытия: «Адам, где ты?» (Быт. 3:9).

Возвращаясь к описанию искушения Христа, обратим внимание на само слово «пустыня». Есть свидетельства, что Матфей написал свое Евангелие на родном для него арамейском языке, на котором говорил и Христос. К сожалению, оригинал не сохранился, но какое слово в похожем контексте используется, например, в книге Исход? В 15 главе читаем: «…И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур» (Исх. 15:22). Здесь слово «пустыня» в оригинале передано словом «мидбар», корень которого толкователи этимологически связывают с говорением, со словом. В таком контексте пустыня предстает пространством для разговора – с Богом. Это пустое место – резонатор для слова – помогает услышать то, что обычно заглушается шумом.

Тайна сознания и метафора Апокалипсиса

Апокалипсис, последняя книга Священного Писания, использует для описания событий перед Вторым Пришествием метафору зверя. Эта метафора может быть прочтена как расчеловечивание, отступление от принципов человечности в обществе, перемешавшем смыслы и значения слов, – в новом Вавилоне. Будет ли здесь задавать тон тот самый инструмент, который именуется artificial intelligence? По крайней мере, два года интенсивного развития этого явления у нас на глазах свидетельствуют о невиданном распространении информационного шума, нейрослопа.

Но в чем само предназначение ИИ? Неужели в облегчении офисной рутины и прочих прикладных задач? По сути, сейчас речь идет о том, что экономика должна кардинально измениться и сосредоточиться на глобальном развитии ИИ-инфраструктуры и всего, что с этим связано.

Есть главная тайна отвернувшегося от Бога человека: это он сам, тайна его сознания.

Это закрытая область, мы никак не можем достоверно узнать мысли и чувства другого человека, только догадываемся по косвенным признакам. Одно из основных направлений современной философской мысли, нащупывающей почву под ногами на стыке разных областей знания, получило обозначение hard problem, «трудная проблема» сознания. Что делает красный цвет красным? Что делает запах свежей травы на рассвете тем, что мы ощущаем? Эти ощущения – артефакты нашего внутреннего мира, отвечает философия. Но мы не знаем, что это такое.

Священное Писание употребляет слова «дух», «душа», «сердце». Это характеристики разных сторон внутреннего мира человека. С библейской точки зрения, это главная тайна сотворения человека по образу и подобию Божию. Место это – свято, оно создано для того, чтобы Бог вселился в человека как в Свой храм. Но найдет ли человек Бога? Или обретет образ зверя?

Труднее всего оценивать события, находясь в их гуще, особенно это касается стремительно меняющегося облика современности, тонущей в потоке информации. Пусть те смыслы, которые несет в себе Евангелие, дадут нам возможность осознать свое место в мире, противодействовать информационному шуму и достигнуть той цели, для чего написано Слово Божие, – встречи с Живым Богом.

