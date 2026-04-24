Румунія стала власником оператора єдиного морського порту Молдови

Румунія завершила угоду з придбання компанії ICS Danube Logistics, яка управляє портом Джурджулешти – єдиним морським портом Молдови, що має вихід до міжнародних водних шляхів і може приймати морські судна, повідомляє News.ro.

Деталі

Процес продажу завершили 21 квітня після річного пошуку нового інвестора, який координував Європейський банк реконструкції та розвитку.

Міністр транспорту Румунії Кіпріан Шербан назвав угоду стратегічно важливою.

За його словами, вона відкриває для країни нові транспортні маршрути та підсилює роль румунського порту Констанца як регіонального логістичного центру.

Окремо він наголосив, що порт Джурджулешти може відіграти важливу роль у майбутній відбудові України.

Контекст

Порт Джурджулешти розташований у точці перетину кордонів Молдови, України та Румунії. Його створення стало можливим після домовленостей 1990-х років, коли Україна передала Молдові невелику ділянку дунайського узбережжя, отримавши натомість транзитний коридор через молдовську територію між частинами Одеської області, що особливо актуалізувався під час війни після пошкодження мосту в Затоці.













