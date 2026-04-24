Сьогодні, 14:00

Румунія стала власником оператора єдиного морського порту Молдови

Румунія завершила угоду з придбання компанії ICS Danube Logistics, яка управляє портом Джурджулешти – єдиним морським портом Молдови, що має вихід до міжнародних водних шляхів і може приймати морські судна, повідомляє News.ro. 

Деталі

  • Процес продажу завершили 21 квітня після річного пошуку нового інвестора, який координував Європейський банк реконструкції та розвитку.
  • Міністр транспорту Румунії Кіпріан Шербан назвав угоду стратегічно важливою.
  • За його словами, вона відкриває для країни нові транспортні маршрути та підсилює роль румунського порту Констанца як регіонального логістичного центру.
  • Окремо він наголосив, що порт Джурджулешти може відіграти важливу роль у майбутній відбудові України.

Контекст

Порт Джурджулешти розташований у точці перетину кордонів Молдови, України та Румунії. Його створення стало можливим після домовленостей 1990-х років, коли Україна передала Молдові невелику ділянку дунайського узбережжя, отримавши натомість транзитний коридор через молдовську територію між частинами Одеської області, що особливо актуалізувався під час війни після пошкодження мосту в Затоці.

 




