Верховная Рада провалила голосование по поправкам к законопроекту №12360, который должен внести изменения в Таможенный кодекс и ввести налог на добавленную стоимость для посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект, предусматривавший отмену льготного порога на посылки стоимостью до 150 евро, не удалось отправить на повторное второе чтение.

Из 226 минимально необходимых голосов было набрано 222 – следовательно, закон отклонен.

"1, 10, 15, 18, 27, 29, 31, 34, 133, 136, 140 — все эти одиннадцать поправок провалились. Законопроект 12360 (КРИ таможни) не смогли отправить даже на повторное второе чтение. Все — правительство должно внести новый", — написал Железняк в Telegram.

"Слуги" завалили его принятие без поправок о посылках, а когда эти поправки сняли, то был план повторно внести туда поправки по посылкам, но даже на это им не хватило голосов", – написал депутат.

Отметим, что законопроект является частью "маяка" МВФ, поэтому его принятие является обязательным условием для получения Украиной финансирования.

Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроект № 15112-1 об отмене льготы в размере 150 евро на международные посылки.Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине необходимо принять закон о налогообложении импортных посылок стоимостью до 150 евро, что является условием финансирования со стороны ЕС и Международного валютного фонда, однако существует высокий риск его непринятия из-за отсутствия поддержки со стороны общества.

В апреле Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.

