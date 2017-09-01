Безграничная история (ВИДЕО)

Кода-то давно я услышал фразу: «границы придуманы, чтобы мы все не сошли с ума!» Последний демарш Саакашвили наполнил ее реальным содержанием. Страна продолжает свой дрейф в сторону коллективного безумия Саакашвили лишь поднимает в нем ставки.

В Госпогрнаслужбе заявляют: «Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска «Шегини» устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила госграницу Украины и способствовала незаконному нарушению госграницы группой лиц, среди которых были в т.ч. народные депутаты Украины. Во время инцидента 17 бойцов Национальной полиции и ГПСУ получили телесные повреждения», – заявили в Госпогранслужбе.

Будь Саакашвили действительно фигурой исторического масштаба, а не психопатичным клоуном, рвущимся к очередной кормушке, он бы настаивал именно на правовых процедурах решения своей личной проблемы с пересечением украинской границы. Тем более, что он не может не понимать, в какую пропасть катится страна, лишаемая последних признаков государственности.

Выбор вновь сделан в пользу революционного развития украинской ситуации и власть своими неумелыми действиями лишь подливает масла в огонь. Саакашвили действует не сам, за его спиной замаячил непотопляемый Коломойский. Да, да, Игорь Валерьевич возвращается в украинскую политику, «стремительным домкратом» своего возврата, используя Михеила Николозовича. Но и Саакашвили не в накладе, союз с Коломойским усиливает его финансово, что позволит ему резко усилить количественное давление.

Запуская в игру Саакашвили, Коломойский наносит удар в зону «личный способностей» власти, где власть пока проигрывает со счетом 1:0. Ответный удар должен быть нанесен из зоны «личного ресурса» власти, где и Саакашвили и Коломойский, по определению, слабее. Но хватит ли у власти ума и решимости? Поживем – увидим!

«Наиболее эффектная «антисаакашвилиевская технология» — это саркастический игнор. Очень действенно. Склонный к гипертрофированному нарциссизму, Михаил Николаевич банального игнора истерически не переносит», – пишет в своем – Facebook политтехнолог Михаил Подоляк.