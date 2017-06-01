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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Категория: Первая полоса / Новости

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Празднование святой Троицы в 2017 году приходится на 4 июня. Отмечается праздник Пятидесятницы (еще одно называние  святой Троицы) православными христианами, ежегодно в разные числа, но всегда на пятидесятый день после Пасхи. Святая Троица завершает собой весенний цикл христианских праздников, после которого наступает пост и летний цикл. По этому случаю, православная Троица празднуется с размахом, народными гуляниями и обязательным чествованием возродившейся природы. Верующие освящают в храмах зелень и украшают ею свои жилища.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Главным храмом Одессы на сегодняшнем празднике был Свято-Троицкий храм, заложенный еще в 1795 году, на следующий год после основания нашего города. Свято-Троицкий храм отмечает сегодня  свой престольный праздник. Праздничную литургию в честь Пятидесятницы здесь провел митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

«Сегодняшний день – это день великого торжества, начала христианской эры. Сегодня праздник в честь Святой Троицы, Пятидесятницы, сошествия святого духа на апостолов. Сегодня с нами  празднует вся Одесса, потому что один из первых храмов, заложенных в нашем городе – Свято-Троицкий храм»
 – рассказывает  Настоятель Свято-Троицкого собора отец Виктор Петлюченко

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Православные празднуют Святую Троицу на пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи, когда все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились, явил себя Святой Дух - третья ипостась Триединого Бога. В этот день традиционно принято украшать храмы и свои дома ароматной зеленью - мятой, чабрецом, аиром и другими зелеными травами.

«Святая Троица это христианский праздник, которому придается большое значение. Мы любим этот храм. Постоянно сюда ходим. Для нас это очень великий праздник. Торжественную литургию в Свято-Троицком соборе посетили тысячи горожан. Нам очень приятно видеть среди наших прихожан народного депутата Украины Сергея Кивалова»
  - рассказывает прихожанка Свято-Троицкого храма Елена Николаева


«Я считаю, что православие несёт добро, несёт стабильность, благополучие. И когда человеку тяжело, он обязательно приходит в храм, где он обретает и утешение силу. Сегодня неспокойно в нашей стране, где к сожалению, проходят военные действия.
И я думаю, нет такого человека, который бы не пришел в храм и не помолился за мир, за спокойствие, за благополучие. И я вместе мо своей семьей, как и тысячи одесситов, нахожусь тоже в храме и тоже за это молюсь.
Я хочу, чтобы в Ваших семьях, дорогие одесситы, была любовь, был достаток, уют и пусть нас всех хранит Господь. С праздником Святой Троицы!»
 - отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В праздник Святой Троицы прошли торжественные богослужения во всех храмах города. В Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор многие прихожане также пришли помолиться о мире, благополучии и здоровье родных и близких. Многолюдно в этот день было и на четвертой станции Большого фонтана в уютном и первом в Украине студенческом храме Святой мученицы Татианы.


«Всегда на Троицу я сюда прихожу. Всегда освещаю зелень. Очень мне нравится наш храм этот – св. Татьяны. Спасибо Сергею Кивалову, что он построил его нам. На все большие праздники я посещаю этот прекрасный храм», - рассказывает прихожанка Храма Святой мученицы Татьяны Нина Дмитриевна
«Нам очень нравится этот храм. Мы живем напротив. Поэтому мы стараемся каждые выходные ходить в этот храм. Этот праздник, Троица, как Пасха светлый праздник»,
 –  рассказывает прихожанка Храма Святой мученицы Татьяны Екатерина Корчевая

«Я прихожу, ставлю свечки, прошу Господа обо всем хорошем в семье. Мне это нравится»
 - рассказывает прихожанин Храма Святой мученицы Татьяны Стефан.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

По окончании торжественной литургии, все прихожане освятили букеты зелени, с которыми они сегодня пришли на праздник. Следующий день после Святой Троицы христиане, по традиции, будут праздновать День Святого Духа.

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ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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