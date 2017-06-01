ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Празднование святой Троицы в 2017 году приходится на 4 июня. Отмечается праздник Пятидесятницы (еще одно называние святой Троицы) православными христианами, ежегодно в разные числа, но всегда на пятидесятый день после Пасхи. Святая Троица завершает собой весенний цикл христианских праздников, после которого наступает пост и летний цикл. По этому случаю, православная Троица празднуется с размахом, народными гуляниями и обязательным чествованием возродившейся природы. Верующие освящают в храмах зелень и украшают ею свои жилища.
Главным храмом Одессы на сегодняшнем празднике был Свято-Троицкий храм, заложенный еще в 1795 году, на следующий год после основания нашего города. Свято-Троицкий храм отмечает сегодня свой престольный праздник. Праздничную литургию в честь Пятидесятницы здесь провел митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Православные празднуют Святую Троицу на пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи, когда все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились, явил себя Святой Дух - третья ипостась Триединого Бога. В этот день традиционно принято украшать храмы и свои дома ароматной зеленью - мятой, чабрецом, аиром и другими зелеными травами.
«Я считаю, что православие несёт добро, несёт стабильность, благополучие. И когда человеку тяжело, он обязательно приходит в храм, где он обретает и утешение силу. Сегодня неспокойно в нашей стране, где к сожалению, проходят военные действия.
И я думаю, нет такого человека, который бы не пришел в храм и не помолился за мир, за спокойствие, за благополучие. И я вместе мо своей семьей, как и тысячи одесситов, нахожусь тоже в храме и тоже за это молюсь.
Я хочу, чтобы в Ваших семьях, дорогие одесситы, была любовь, был достаток, уют и пусть нас всех хранит Господь. С праздником Святой Троицы!»
В праздник Святой Троицы прошли торжественные богослужения во всех храмах города. В Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор многие прихожане также пришли помолиться о мире, благополучии и здоровье родных и близких. Многолюдно в этот день было и на четвертой станции Большого фонтана в уютном и первом в Украине студенческом храме Святой мученицы Татианы.
«Всегда на Троицу я сюда прихожу. Всегда освещаю зелень. Очень мне нравится наш храм этот – св. Татьяны. Спасибо Сергею Кивалову, что он построил его нам. На все большие праздники я посещаю этот прекрасный храм», - рассказывает прихожанка Храма Святой мученицы Татьяны Нина Дмитриевна
«Нам очень нравится этот храм. Мы живем напротив. Поэтому мы стараемся каждые выходные ходить в этот храм. Этот праздник, Троица, как Пасха светлый праздник»,
По окончании торжественной литургии, все прихожане освятили букеты зелени, с которыми они сегодня пришли на праздник. Следующий день после Святой Троицы христиане, по традиции, будут праздновать День Святого Духа.