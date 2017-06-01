ПРАВОСЛАВНЫЕ ОДЕССЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Празднование святой Троицы в 2017 году приходится на 4 июня. Отмечается праздник Пятидесятницы (еще одно называние святой Троицы) православными христианами, ежегодно в разные числа, но всегда на пятидесятый день после Пасхи. Святая Троица завершает собой весенний цикл христианских праздников, после которого наступает пост и летний цикл. По этому случаю, православная Троица празднуется с размахом, народными гуляниями и обязательным чествованием возродившейся природы. Верующие освящают в храмах зелень и украшают ею свои жилища.

Главным храмом Одессы на сегодняшнем празднике был Свято-Троицкий храм, заложенный еще в 1795 году, на следующий год после основания нашего города. Свято-Троицкий храм отмечает сегодня свой престольный праздник. Праздничную литургию в честь Пятидесятницы здесь провел митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

«Сегодняшний день – это день великого торжества, начала христианской эры. Сегодня праздник в честь Святой Троицы, Пятидесятницы, сошествия святого духа на апостолов. Сегодня с нами празднует вся Одесса, потому что один из первых храмов, заложенных в нашем городе – Свято-Троицкий храм» – рассказывает Настоятель Свято-Троицкого собора отец Виктор Петлюченко

Православные празднуют Святую Троицу на пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи, когда все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились, явил себя Святой Дух - третья ипостась Триединого Бога. В этот день традиционно принято украшать храмы и свои дома ароматной зеленью - мятой, чабрецом, аиром и другими зелеными травами.

«Святая Троица это христианский праздник, которому придается большое значение. Мы любим этот храм. Постоянно сюда ходим. Для нас это очень великий праздник. Торжественную литургию в Свято-Троицком соборе посетили тысячи горожан. Нам очень приятно видеть среди наших прихожан народного депутата Украины Сергея Кивалова» - рассказывает прихожанка Свято-Троицкого храма Елена Николаева



«Я считаю, что православие несёт добро, несёт стабильность, благополучие. И когда человеку тяжело, он обязательно приходит в храм, где он обретает и утешение силу. Сегодня неспокойно в нашей стране, где к сожалению, проходят военные действия.

И я думаю, нет такого человека, который бы не пришел в храм и не помолился за мир, за спокойствие, за благополучие. И я вместе мо своей семьей, как и тысячи одесситов, нахожусь тоже в храме и тоже за это молюсь.

Я хочу, чтобы в Ваших семьях, дорогие одесситы, была любовь, был достаток, уют и пусть нас всех хранит Господь. С праздником Святой Троицы!»

- отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов

В праздник Святой Троицы прошли торжественные богослужения во всех храмах города. В Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор многие прихожане также пришли помолиться о мире, благополучии и здоровье родных и близких. Многолюдно в этот день было и на четвертой станции Большого фонтана в уютном и первом в Украине студенческом храме Святой мученицы Татианы.



«Всегда на Троицу я сюда прихожу. Всегда освещаю зелень. Очень мне нравится наш храм этот – св. Татьяны. Спасибо Сергею Кивалову, что он построил его нам. На все большие праздники я посещаю этот прекрасный храм», - рассказывает прихожанка Храма Святой мученицы Татьяны Нина Дмитриевна

«Нам очень нравится этот храм. Мы живем напротив. Поэтому мы стараемся каждые выходные ходить в этот храм. Этот праздник, Троица, как Пасха светлый праздник»,

– рассказывает прихожанка Храма Святой мученицы Татьяны Екатерина Корчевая

«Я прихожу, ставлю свечки, прошу Господа обо всем хорошем в семье. Мне это нравится» - рассказывает прихожанин Храма Святой мученицы Татьяны Стефан.

По окончании торжественной литургии, все прихожане освятили букеты зелени, с которыми они сегодня пришли на праздник. Следующий день после Святой Троицы христиане, по традиции, будут праздновать День Святого Духа.