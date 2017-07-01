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  • Дата: Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

26 июля в Украине закончились сроки подачи документов для поступления на дневную форму обучения на бакалавриате. Однако, это был лишь первый этап вступительной кампании в нашей стране, и у желающих получить высшее образование ещё есть масса возможностей поступить в вуз в текущем году.

 

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

Так, факультет заочного и вечернего обучения Национального университета «Одесская юридическая академия» принимает документы абитуриентов до 10 августа. Также в Одесской Юракадемии продолжается набор на последипломное образование на базе первого высшего образования уровня бакалавра либо магистра.

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

 

Шанс поступить в этом году есть и у тех ребят, которые набрали недостаточное количество баллов по результатам внешнего независимого тестирования – до 8 августа Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» принимает документы у абитуриентов, которые имеют сертификат ВНО по двум предметам. Единственным обязательным условием является наличие сертификата ВНО по украинскому языку и литературе, второй предмет определяется по выбору абитуриента - это может быть история Украины, математика либо иностранный язык.

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

Что касается Международного гуманитарного университета, здесь продолжается приём документов в магистратуру на все специальности до 30 июля на дневную форму обучения и до 15 сентября – на заочную. Кроме того, предусмотрена вторая волна подачи документов в магистратуру, она продлится с 18 по 28 августа.

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

Достаточно времени определиться с выбором будущей специальности есть и у тех абитуриентов, которые желают получить диплом младшего специалиста. На базе Международного гуманитарного университета функционирует два колледжа – Экономико-правовой (специальности «правоведение» «экономика», «перевод», «компьютерные технологии», «дизайн») и Медицинский (специальность «фармация»). Документы для поступления на дневное отделение колледжей принимаются до 8 августа, на заочное – до 24 августа.

Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

Как видим, вступительная кампания в Украине продолжается, и у абитуриентов ещё есть достаточно времени для того, чтобы определиться с вузом и сделать выбор своей будущей профессии. Дело за малым – собрать необходимые документы и сделать первый шаг на пути к работе своей мечты!

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Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование
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