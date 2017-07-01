Не упустите свой шанс получить престижное высшее образование

26 июля в Украине закончились сроки подачи документов для поступления на дневную форму обучения на бакалавриате. Однако, это был лишь первый этап вступительной кампании в нашей стране, и у желающих получить высшее образование ещё есть масса возможностей поступить в вуз в текущем году.

Так, факультет заочного и вечернего обучения Национального университета «Одесская юридическая академия» принимает документы абитуриентов до 10 августа. Также в Одесской Юракадемии продолжается набор на последипломное образование на базе первого высшего образования уровня бакалавра либо магистра.

Шанс поступить в этом году есть и у тех ребят, которые набрали недостаточное количество баллов по результатам внешнего независимого тестирования – до 8 августа Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия» принимает документы у абитуриентов, которые имеют сертификат ВНО по двум предметам. Единственным обязательным условием является наличие сертификата ВНО по украинскому языку и литературе, второй предмет определяется по выбору абитуриента - это может быть история Украины, математика либо иностранный язык.

Что касается Международного гуманитарного университета, здесь продолжается приём документов в магистратуру на все специальности до 30 июля на дневную форму обучения и до 15 сентября – на заочную. Кроме того, предусмотрена вторая волна подачи документов в магистратуру, она продлится с 18 по 28 августа.

Достаточно времени определиться с выбором будущей специальности есть и у тех абитуриентов, которые желают получить диплом младшего специалиста. На базе Международного гуманитарного университета функционирует два колледжа – Экономико-правовой (специальности «правоведение» «экономика», «перевод», «компьютерные технологии», «дизайн») и Медицинский (специальность «фармация»). Документы для поступления на дневное отделение колледжей принимаются до 8 августа, на заочное – до 24 августа.

Как видим, вступительная кампания в Украине продолжается, и у абитуриентов ещё есть достаточно времени для того, чтобы определиться с вузом и сделать выбор своей будущей профессии. Дело за малым – собрать необходимые документы и сделать первый шаг на пути к работе своей мечты!