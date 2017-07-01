Визит профессора из Чикаго в Одессу

Ганс Морс Джордан прибыл в Национальный университет «Одесская юридическая академия» из Северо-Западного университета, входящего в десятку самых богатых вузов мира. В Украине иностранный профессор пребывает в рамках программы академического обмена им. Фулбрайта. Тема текущей исследовательской деятельности профессора касается мотивации украинской молодежи работать госслужащими.

Тема моего исследования – это мотивация госслужащих. То есть, меня как учёного интересует кто хочет работать на благо государства и почему. Я провожу свои исследования не только в Украине, но и в других странах на постсоветском пространстве.

— рассказал профессор политологии чикагского университета Джордан Ганс Морс.

Наш визит, в первую очередь, абсолютно исследовательский. И мы здесь оказались потому, что Одесская юракадемия помогла нам организовать исследовательское поле. В целом, за год мы провели больше сотни интервью с топ-чиновниками, судьями и прокурорами. Чтобы понять ответ на простой вопрос – почему и как они работали. Как выглядит жизнь госслужащего во всех условиях, которые сложились в стране на протяжении последних 25 лет

— дополнил исследователь-политтехнолог Дмитрий Рой.

Для сбора данных по теме своего исследования Ганс Морс Джордан провел в Украине почти год. Со студентами Одесской юракадемии американский профессор поделился приобретенными наблюдениями и собрал новые данные.

У иностранного гостя остались очень хорошие впечатления об Одесской Юракадемии:

Университет сам, конечно, прекрасный. Мы видели много разных университетов, это на совершенно другом уровне.

Лекция прошла на базе коворкингового пространства IN SPASE в формате опен-эйр. На ней собрались студенты разных факультетов и курсов. Объединило одно – желание приобрести новые знания.

В ходе дискуссии мы обсудили плюсы и минусы работы в государственных органах. Такие встречи должны давать студентам определённый стимул работать на государственной службе. И это прекрасно, что молодые ребята хотят идти работать в госорганы и у них есть желание менять наше государство к лучшему. Было очень интересно пообщаться с американским профессором, я узнала для себя много нового о работе на государственной службе. Подобные встречи довольно часто проводятся нашем университете, президент академии Сергей Васильевич Кивалов приглашает иностранных лекторов для того, чтобы студенты смогли обменяться опытом и получить дополнительные знания. — рассказывает Марина Синюк, которая в этом году поступает на магистратуру факультета психологии, политологии и социологии.

Полученные профессором и его ассистентами данные в будущем превратятся в научную книгу или статью.

Это еще только первый этап. Будут более формализованные опросы через Интернет. Мы будем брать тысячи интервью, а не сто, но менее глубоких, более распространенных. Я ещё не знаю, какие у нас получатся результаты, ведь мы только собираем данные и нам потребуется ещё два года на то, чтобы их проанализировать и сделать соответствующие выводы. — резюмировал Джордан Ганс Морс.

Американский профессор также поделился исследовательскими наработками Северо-Западного университета в сфере психологии. Практические советы иностранных коллег будут применяться при внедрении образовательных программ на новой специальности психология, которая открылась в этом году в Национальном университете «Одесская юридическая академии.