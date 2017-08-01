Три года назад Украинская православная церковь избрала своим предстоятелем митрополита Онуфрия

В среду, 13 августа 2014 года звон колоколов Киево-Печерской лаврской колокольни возвестил об избрании нового предстоятеля УПЦ (МП). Ровно три года назад Украинская православная церковь Московского патриархата избрала своим предстоятелем митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Владыка набрал тогда 48 голосов участников Собора епископов.
Из трёх кандидатов на этот важнейший пост, кандидатов, представляющих те или иные течения в руководстве УПЦ МП, победил именно Онуфрий, потому что представлял не только ту или иную часть священноначалия, но и весь церковный народ.
Более 40 лет назад я принес Небесному Владыке монашеские обеты, один из которых – отречение своей воли перед Всесвятой волей Божией. Поэтому избрание меня митрополитом Киевским и всея Украины воспринимаю, как ответственное послушание Матери-Церкви, за которое должен дать ответ на страшном Божием суде, – сказал три года тому назад новоизбранный 122-й митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Также сразу же по окончании Божественной литургии и чина интронизации на площади перед Великим Успенским собором Киево-Печерской лавры новоизбранный владыка рассказал на брифинге своё видение решения основной проблемы для страны — военной:
Мы молимся Богу, чтобы Господь тем людям, которые воюют сегодня, дал дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга — это не заповедь Божия. К миру призывает нас Господь. И мы должны быть сынами мира.
Вот почему за блаженнейшим Онуфрием в народе закрепилось звание «Митрополит-Миротворец». С первых дней своего первосвятительского служения митрополит Онуфрий призвал многомиллионную паству Украины к молитве о мире. Ежедневно, уже четвертый год подряд, в храмах Украины перед Евхаристическим каноном каждый возглавляющий литургию священник или архиерей возносит к Господу такие слова:
Владыко Вседержителю, Святый Царю!.. Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков.
Важность усилий владыки Онуфрия, направленных на установление мира и согласия в обществе, отметил и Президент Украины Петр Порошенко, сказав:
Уверен, Ваши усилия будут возложены на дальнейшее возрождение духовного наследия, укрепления морального авторитета и усиления социального служения Церкви, на достижение мира и согласия в обществе.
Кроме миротворчества, блаженнейший Онуфрий выносит смирение, как главную христианскую добродетель, во главу угла – в постоянных проповедях и в образе своей жизни. Ему также присущи простота, приветливость и доступность. В общении с людьми он напоминает любящего отца, для каждого, кто обращается к нему, будь то простой крестьянин или политик высокого ранга, он одинаково ласков, внимателен и участлив.
Символично, что интронизация нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви пришлась на Успенский пост, в преддверии великого праздника Преображения Господня, а также на день памяти Семи отроков Ефесских. И в такой знаковый день интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия все православные Украины будут молиться о прекращении войны и расколов, о мире в стране, и провозглашать своему Предстоятелю многая и благая лета!
Сегодня Украинская Православная Церковь отмечает третью годовщину интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов. Родившись в семье священника, большую часть своей жизни Онуфрий посвятил созидательному труду на благо Святой Церкви и проповеди православной веры среди народа. Ещё в далёком 1971 он принял монашеский постриг и за эти годы прошёл длинный путь служения Богу и людям. 24 февраля 2014 года Священный Синод избрал митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры, а 13 августа 2014 года он был избран Предстоятелем УПЦ. Интронизация митрополита Онуфрия состоялась 17 августа 2014 года в Киево-Печерской лавре. Несмотря на свою высокую церковную должность, митрополит Онуфрий сохранил в себе простоту и открытость при общении с людьми, и я очень горжусь, что знаком с таким высокодуховным и действительно преданным служению Церкви человеком. И сейчас, в эти трудные для всех нас времена, митрополит Онуфрий неустанно молится за мир в нашей стране. Искренне поздравляю Блаженнейшего митрополита Онуфрия с третьей годовщиной интронизации. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и вдохновения в Вашем богоугодном служении!— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.