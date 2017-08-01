Три года назад Украинская православная церковь избрала своим предстоятелем митрополита Онуфрия

В среду, 13 августа 2014 года звон колоколов Киево-Печерской лаврской колокольни возвестил об избрании нового предстоятеля УПЦ (МП). Ровно три года назад Украинская православная церковь Московского патриархата избрала своим предстоятелем митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Владыка набрал тогда 48 голосов участников Собора епископов.

Из трёх кандидатов на этот важнейший пост, кандидатов, представляющих те или иные течения в руководстве УПЦ МП, победил именно Онуфрий, потому что представлял не только ту или иную часть священноначалия, но и весь церковный народ.

Более 40 лет назад я принес Небесному Владыке монашеские обеты, один из которых – отречение своей воли перед Всесвятой волей Божией. Поэтому избрание меня митрополитом Киевским и всея Украины воспринимаю, как ответственное послушание Матери-Церкви, за которое должен дать ответ на страшном Божием суде, – сказал три года тому назад новоизбранный 122-й митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Также сразу же по окончании Божественной литургии и чина интронизации на площади перед Великим Успенским собором Киево-Печерской лавры новоизбранный владыка рассказал на брифинге своё видение решения основной проблемы для страны — военной:

Мы молимся Богу, чтобы Господь тем людям, которые воюют сегодня, дал дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга — это не заповедь Божия. К миру призывает нас Господь. И мы должны быть сынами мира.

Вот почему за блаженнейшим Онуфрием в народе закрепилось звание «Митрополит-Миротворец». С первых дней своего первосвятительского служения митрополит Онуфрий призвал многомиллионную паству Украины к молитве о мире. Ежедневно, уже четвертый год подряд, в храмах Украины перед Евхаристическим каноном каждый возглавляющий литургию священник или архиерей возносит к Господу такие слова:

Владыко Вседержителю, Святый Царю!.. Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков.

Важность усилий владыки Онуфрия, направленных на установление мира и согласия в обществе, отметил и Президент Украины Петр Порошенко, сказав:

Уверен, Ваши усилия будут возложены на дальнейшее возрождение духовного наследия, укрепления морального авторитета и усиления социального служения Церкви, на достижение мира и согласия в обществе.

Кроме миротворчества, блаженнейший Онуфрий выносит смирение, как главную христианскую добродетель, во главу угла – в постоянных проповедях и в образе своей жизни. Ему также присущи простота, приветливость и доступность. В общении с людьми он напоминает любящего отца, для каждого, кто обращается к нему, будь то простой крестьянин или политик высокого ранга, он одинаково ласков, внимателен и участлив.

Символично, что интронизация нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви пришлась на Успенский пост, в преддверии великого праздника Преображения Господня, а также на день памяти Семи отроков Ефесских. И в такой знаковый день интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия все православные Украины будут молиться о прекращении войны и расколов, о мире в стране, и провозглашать своему Предстоятелю многая и благая лета!