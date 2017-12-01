За отрицание факта российской агрессии теперь можно получить до 5 лет тюрьмы

5 декабря Верховная Рада Украины в срочном порядке включила в повестку дня законопроект о введении уголовной ответственности за факт отрицания российской агрессии.

Автором законопроекта являются депутаты от «Народного фронта» Геращенко, Тетерук, Черновол и Лапин.

«Согласно тексту законопроекта, отрицание факта российской агрессии или захвата в результате этой агрессии территорий Украины в 2014 году должно наказываться штрафом от трёх до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 170 тысяч гривен), либо лишением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершённые должностными лицами, по предварительному сговору или повторно караются уже исключительно лишением свободы», — говорится в сообщении.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 5 декабря, и в тот же день спикер Парубий вынес на голосование вопрос о его включении в повестку дня.

Отмечается, что решение это депутатам удалось принять лишь с четвёртой попытки (хотя по закону можно предпринять не более двух).

В итоге вопрос был поддержан 227 голосами при минимуме в 226.

Из одесских нардепов за включение законопроекта в повестку дня проголосовали Алексей Гончаренко, Дмитрий Голубов, Алексей Урбанский и Геннадий Чекита (БПП), Евгений Дейдей и Сергей Фаермарк («Народный фронт»). «Оппозиционер» Сергей Кивалов не голосовал, что аналогично голосованию против. Не голосовали также «фронтовик» Павел Унгурян, члены «Видродження» Барвиненко, Климов и представитель «Воли народа» Фурсин. Остальные нардепы от одесского региона в зале голосования в тот момент отсутствовали.