Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

Воскресенье, 18 февраля, последний день Масленичной недели, завершилось в нашем городе, по традиции, широкими народными гуляниями с блинными, как водится исстари, пиршествами. Парки и площади Одессы украсили ярмарки, скоморохи, развлекающие детвору, переносные кухоньки, выпекающие аппетитные блины с дымком. Масленица, праздник, возникший еще в дохристианскую эпоху и в современных условиях, пожалуй, утративший свой изначальный и поминальный характер, и ритуальный смысл - прошение о плодородии в текущем году, остался и обозначился, тем не менее, в нашем современном календаре, как день радостный и вкусный.

У современного человека Масленица – это всегда синоним пышной блинной трапезы, сдобренной различными лакомствами, что в преддверии Великого поста вселяет во вкушающих особенную радость. Так, почти по – домашнему, и вкусно, и празднично, и весело было и в парке им. М. Горького. Здесь центральная площадь стала особенно многолюдной и звонкоголосой. Отовсюду наперебой летели манящие ароматы выпечки, поджаренных блинчиков, тонкий запах кофе и мятного чая. Детишки шумной гурьбой бегали, играли, танцевали, веселились с энергичными и заводными артистами-аниматорами.

То и дело, по площади ехал живой паровозик, то бежали наперегонки крепкие маленькие ножки, то вверх, стараясь прыгнуть выше других, тянулись ручки в варежках всех цветов радуги. А кто-то в это время, натанцевавшись, задумчиво кусал расписной пряник или выбирал на Ярмарке мастеров украшение и полюбившуюся игрушку.

Душевная, домашняя атмосфера продлилась до самого вечера, когда с приближением сумерек на площади появились артисты огненного шоу, виртуозно жонглирующие самым настоящем пламенем. А в глубине импровизированной «сцены» покорно ожидало своей известной участи вполне милое чучело, голубоглазое и дружелюбное, так что и сжигать его было как-то жалко. Но на фоне закатного неба молниеносно вспыхнула огромным факелом синеглазая бутафорская «девица» и побежали по земле быстро гаснущие искорки, как прочь улетающие невзгоды и холода, ведь и таков был один из первоначальных смыслов сожжения соломенно-тряпичной «Зимы».

Над парком, крышами и силуэтными февральскими деревьями садилось большое по-зимнему солнце. А вместе с ним уходил и день, - выходной, шумный и сытный. Горожане расходились, малыши несли домой и вкусности, и впечатления, а город начинал готовиться к новой неделе и к Великому посту, памятуя, что, кроме обычая сытно угощать в этот вечер домашних, существует и традиция сегодня просить прощения и прощать друг друга, потому что самое желанное для человека – это мир и в его душе, и в его доме.