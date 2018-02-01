 
Информация к новости
  • Просмотров: 97
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

Воскресенье, 18 февраля,  последний день Масленичной недели, завершилось в нашем городе, по традиции, широкими народными гуляниями с блинными, как водится исстари, пиршествами.  Парки и площади Одессы украсили ярмарки, скоморохи, развлекающие детвору,  переносные кухоньки, выпекающие аппетитные блины с дымком. Масленица, праздник, возникший еще в дохристианскую эпоху и в современных условиях, пожалуй, утративший свой изначальный  и поминальный характер, и  ритуальный смысл  - прошение о плодородии в текущем году, остался и обозначился, тем не менее,  в нашем современном календаре, как  день  радостный и вкусный. 

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

У современного человека Масленица – это всегда синоним  пышной блинной трапезы, сдобренной различными лакомствами, что в преддверии Великого поста  вселяет во  вкушающих особенную радость. Так, почти по – домашнему,  и вкусно, и празднично, и весело было и в парке им. М. Горького. Здесь центральная площадь стала  особенно многолюдной и звонкоголосой. Отовсюду наперебой летели манящие ароматы выпечки, поджаренных блинчиков, тонкий запах кофе и мятного чая. Детишки шумной гурьбой бегали,  играли, танцевали, веселились  с энергичными  и заводными артистами-аниматорами. 

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

 То и дело, по площади  ехал живой паровозик, то бежали наперегонки крепкие маленькие ножки, то вверх, стараясь прыгнуть выше других, тянулись ручки в варежках всех цветов радуги. А кто-то в это время, натанцевавшись, задумчиво кусал расписной пряник или выбирал на Ярмарке мастеров украшение и полюбившуюся игрушку.

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

 Душевная, домашняя атмосфера продлилась до самого вечера, когда с приближением сумерек на площади появились артисты огненного шоу, виртуозно жонглирующие самым настоящем пламенем.  А в глубине импровизированной «сцены» покорно ожидало  своей известной участи вполне милое чучело, голубоглазое  и дружелюбное, так что и сжигать его было как-то жалко. Но на фоне закатного неба  молниеносно вспыхнула  огромным факелом синеглазая бутафорская  «девица»  и побежали по земле быстро гаснущие искорки, как прочь улетающие невзгоды и холода, ведь и таков был один из первоначальных смыслов  сожжения соломенно-тряпичной «Зимы».

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

Над парком, крышами и силуэтными февральскими деревьями садилось большое по-зимнему солнце. А вместе с ним уходил и день, - выходной, шумный и сытный. Горожане расходились, малыши несли домой и вкусности, и впечатления, а город начинал готовиться к новой неделе и к Великому посту, памятуя, что, кроме  обычая сытно угощать в этот вечер домашних, существует и традиция  сегодня просить прощения и прощать друг друга, потому что самое желанное для человека – это мир и в его душе,  и в его доме.

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО

 

Галерея

prev

Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
Одесса: Масленица в парке им. М. Горького ФОТО
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 